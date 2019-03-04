ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼　網全歪樓看「他」：有腹肌！

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）以拍攝有趣且貼合時事的影片聞名，粉絲遍及各個年齡層，親民的他面對支持者的要求幾乎來者不拒，但他近日遇到一名網友的要求實在是哭笑不得，「這輩子沒聽過這種要求！」

▲▼蔡阿嘎「來自中國台灣」還原真相（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎最近在社群網站透露，從來沒被要求簽名簽在肚子、雙手上，「這要洗幾天才洗得掉啊？！」只見他蹲下來露出燦爛笑容，該黃衣粉絲掀起上衣開心比讚，激動秀出偶像在肚皮上的簽名，網友卻意外歪樓：「有練耶看錯重點」、「我只注意到腹肌！」

▲▼被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎被要求簽在肚皮上，網友卻全注意到該粉絲的腹肌。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

▲▼被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

另一個女孩則是要求簽在手背上，蔡阿嘎和老婆二伯站在她的兩側，可說是親和力十足，簽完名後，可以看到她彎起雙手、對著鏡頭秀出偶像簽名，笑容非常靦腆，難得遇到偶像的心情想必相當興奮。

▲▼被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎還被要求簽在手背上。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

YouTuber在台灣成為超夯行業，出道10年、堪稱祖師爺等級的蔡阿嘎依然人氣不減，儘管收入可觀，但其實不是每個YouTuber都能這麼受歡迎，他曾坦言必須要時刻觀察觀眾的口味、趨勢的變化、演算法改變等，做足功課才能在競爭激烈的環境中屹立不搖，此外還要有一顆強大的心，像他總被酸是跳樑小丑、譁眾取寵、過氣網紅，也是經過多年的淬鍊，才成為一代霸主。

至於YouTuber是否真那麼好賺，蔡阿嘎不諱言想透過YouTube廣告分潤賺錢，其實很難，「我記得我第一個月拿到那廣告分潤就三、四千塊；但是我拍成這樣，才三、四千塊喔？所以那時候根本不會想說要把這個（拍片）當成正職。」直到接了業配才開始感覺到，「好像比我上班薪水還好呢？那我幹嘛還要上班？」

蔡阿嘎臉書全文：

被要求簽名簽在肚子上、還有雙手上，這輩子沒聽過這種要求！哈哈哈
#蔡阿嘎
#嘎嫂二伯
#taiwan
#youtuber
#這要洗幾天才洗得掉啊

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

推薦閱讀

金曲獎／黃子佼衣服好眼熟！　認了「跟去年同一件」胯下冒亮點

林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆！　同框老董嬌喊：知音好友

「偶像劇180cm男神」搭機捷　正面被拍3照…女網友羞爆：受不了！

吉娃娃養7年「常血尿」！　緊急送醫後《大學生》的他卻尷尬了

Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」！　《天才》認了：這集等於平常做3集

金曲獎／盧廣仲《魚仔》奪最佳作曲　謝天上阿嬤：妳孫仔得獎了！

金曲獎／蕭敬騰行走CD穩飆高音！　網激推：好像在看葛萊美

金曲獎／尷尬！蕭敬騰「一直高八度」　介紹完來賓…PTT傻眼：誰？

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

金曲瞬間／蕭敬騰爆筋飆高音　徐佳瑩驚呆…下秒3大天后全HIGH

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院！　享壽65歲

老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

吳宗憲喊話華航機長！還原「KID事件」動怒：沒領錢嗎

唐綺陽運勢／白羊忙得很厭倦！處女、射手「桃花警報」：注意溝通

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡阿嘎, 二伯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Netflix反擊史匹柏：我們熱愛電影！　「3大中肯理由」拒絕奧斯卡修法
  2. 王心凌宣布6月啟動新巡演！　先曝「斷捨離」抉擇：很為難
  3. 國光女神激似韓冰　王世堅一看嚇到：真的以為她是
  4. 復仇者、X戰警合體爆「漫威已暗中籌備」　外媒：最快《復仇者4》出現
  5. 韓瑜激短褲「居家照」辣翻！　鏡頭一拉遠…狂露「神級美腿」
  6. 鄧紫棋突PO負面文「不忍心真的狠下心」　網一看嚇壞：怎麼了
  7. 張立昂「圓夢」十指相接女模！　親密緊擁畫面曝光
  8. 孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆
  9. 被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼　網全歪樓看「他」：有腹肌！
  10. 白家綺懷孕當女王！老公超寵她「一起床有早餐、幫吹頭髮」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366