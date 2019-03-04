被要求簽名「這部位」蔡阿嘎傻眼　網全歪樓看「他」：有腹肌！

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）以拍攝有趣且貼合時事的影片聞名，粉絲遍及各個年齡層，親民的他面對支持者的要求幾乎來者不拒，但他近日遇到一名網友的要求實在是哭笑不得，「這輩子沒聽過這種要求！」

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



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蔡阿嘎最近在社群網站透露，從來沒被要求簽名簽在肚子、雙手上，「這要洗幾天才洗得掉啊？！」只見他蹲下來露出燦爛笑容，該黃衣粉絲掀起上衣開心比讚，激動秀出偶像在肚皮上的簽名，網友卻意外歪樓：「有練耶看錯重點」、「我只注意到腹肌！」

▲▼蔡阿嘎被要求簽在肚皮上，網友卻全注意到該粉絲的腹肌。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



另一個女孩則是要求簽在手背上，蔡阿嘎和老婆二伯站在她的兩側，可說是親和力十足，簽完名後，可以看到她彎起雙手、對著鏡頭秀出偶像簽名，笑容非常靦腆，難得遇到偶像的心情想必相當興奮。

▲蔡阿嘎還被要求簽在手背上。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



YouTuber在台灣成為超夯行業，出道10年、堪稱祖師爺等級的蔡阿嘎依然人氣不減，儘管收入可觀，但其實不是每個YouTuber都能這麼受歡迎，他曾坦言必須要時刻觀察觀眾的口味、趨勢的變化、演算法改變等，做足功課才能在競爭激烈的環境中屹立不搖，此外還要有一顆強大的心，像他總被酸是跳樑小丑、譁眾取寵、過氣網紅，也是經過多年的淬鍊，才成為一代霸主。

至於YouTuber是否真那麼好賺，蔡阿嘎不諱言想透過YouTube廣告分潤賺錢，其實很難，「我記得我第一個月拿到那廣告分潤就三、四千塊；但是我拍成這樣，才三、四千塊喔？所以那時候根本不會想說要把這個（拍片）當成正職。」直到接了業配才開始感覺到，「好像比我上班薪水還好呢？那我幹嘛還要上班？」

蔡阿嘎臉書全文：

被要求簽名簽在肚子上、還有雙手上，這輩子沒聽過這種要求！哈哈哈

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