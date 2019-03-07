鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心

記者劉宜庭／綜合報導

歌手鄧紫棋7日親自宣布，將跟「蜂鳥音樂」結束合約，聲明中更直指經紀公司嚴重違約，溝通過程中一次次擦淚、忍讓，無奈卻仍被漠視。然而，其實早在5天之前，她就已經PO文暗示過這一切，當時，她還附上一張「頂峰中的鳥」的照片，暗指與公司有關。

▲鄧紫棋7日宣布跟經紀公司終止合作關係。（圖／翻攝自臉書／G.E.M. 鄧紫棋）

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早在2日時，鄧紫棋就曾在IG上傳一張照片，畫面中有一隻小鳥站在高處，文中更語重心長地寫下：「不忍心真的狠下心。但不忍心，就是對自己狠心⋯你會怎麼選擇？」一番突如其來的言論嚇壞不少人，而她PO出的照片，與公司名稱「峰鳥」雷同，在當時就有不少人猜測，其中可能有所關聯。

▲鄧紫棋5天前早PO文暗示。（圖／翻攝自鄧紫棋Instagram）

果然，相隔5天後，鄧紫棋7日就發出聲明控訴，這些年來一直遭遇不公平情況，幾個月前甚至發現公司嚴重違約，但一直以來都只是擦擦眼淚，告訴自己息事寧人就好。溝通過程中，她還一度以為有希望和解，才會在1月底時，於微博PO出有關巡演的文章，「沒想到最終還是和解不了，而他們繼續漠視事情的嚴重性，繼續公佈新的場次。我很無奈，因為我真的不希望把事情鬧大。」

▲鄧紫棋一度以為和解有望，於是才在1月底PO文提到巡演。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

起初，鄧紫棋被律師建議循法律途徑解決，還心想要再給公司機會，也相信可以和平解決，但現在終於決定不再妥協，如今更是罕見寫下重話，「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。」

▲鄧紫棋坦承在漫長的溝通過程中感到絕望。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

「這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧。可惜我們終於來到，一個句號。」鄧紫棋坦言，雖然不希望最後要走上法庭，但如果這次唯一能找到公義的途徑，「這一次我會勇敢面對，絕不退縮！」她也強調，自己和蜂鳥音樂已經不存在藝人與經紀人的關係，但是為了不讓歌迷失望，在蜂鳥音樂不主動提出取消演唱會的情況下，她仍願意去完成剩下的8場演唱會。

▲鄧紫棋律師聲明。（圖／翻攝自臉書／G.E.M. 鄧紫棋）