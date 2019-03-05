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過了10點開始對你笑！阿緯「心發寒」　爸媽網友秒懂：必經過程

記者潘慧中／綜合報導

阿緯（劉峻緯）結婚2年多，2016年底迎來女兒「錢錢」，2019年元旦更迎來寶貝兒子，全家沉浸於喜悅當中，但他3月初坦言親自照顧小寶寶1個多月來，「最讓人害怕的，莫過於兒子的作息時間。」

▲▼阿緯（圖／翻攝自Facebook／阿緯 劉峻緯）

▲▼阿緯育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／阿緯 劉峻緯）

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▲▼阿緯（圖／翻攝自Facebook／阿緯 劉峻緯）

阿緯透露自己和老婆親自照顧一對兒女，目前遇到的一大關卡就是兒子的作息時間，小朋友白天能睡就拼命睡，醒來有一半時間都在哭，過了晚上10點，兒子會開始笑，「對著你笑，笑得你心發寒，這種過程，我想很多爸媽都很有畫面。」

▲▼阿緯（圖／翻攝自Facebook／阿緯 劉峻緯）

▲阿緯笑說現在的眼神應該跟Elmo差不多了。（圖／翻攝自Facebook／阿緯 劉峻緯）

夫妻倆如今每晚分兩班制，阿緯負責晚上10點到凌晨1點的小夜班，妻子則接棒到早上7點左右，但他透露凌晨3點偶爾會起床加班打蚊子、或是幫忙處理兒子的屎尿問題，他笑說現在的眼神應該跟照片裡的Elmo差不多，「我想應該再撐一陣子就可以了吧。」

阿緯臉書全文：

「做父母的，沒有勞基法保護」

兒子回家一個多月了 ，除了我跟我太太二打二以外，最讓人害怕的，莫過於兒子的作息時間。

白天，能睡就拼命睡，醒著有一半時間在哭，另一半時間，就在別人懷裡抱著。

晚上，過了十點後，他開始對著你笑，笑得你心發寒，這種過程，我想很多爸媽都很有畫面。

現在我跟太太每晚分兩班制，我是小夜班，負責pm10:00~am1:00左右，太太是大夜班，負責 am1:00~am7:00左右。

然後我偶爾加班am3:00起來打蚊子，或者兒子大量拉屎，需要支援。

這樣的日子，差不多一個月了，我現在的眼神狀況跟照片裡的ELMO 差不多。

我想應該再撐一陣子就可以了吧...

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關鍵字

阿緯, 劉峻緯, 錢錢, 豆豆

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