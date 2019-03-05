《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）從《我愛黑澀會》出道，轉戰戲劇界的表現可圈可點，獲得不少網友喜愛，34歲的她5日有感而發地說：「很懂得如何討好自己，是過了三十歲後新發現的優點（？！）」附上的破尺度泡湯照卻讓粉絲頓時看傻眼：「這福利太好！」

▲大牙近年在戲劇界表現得相當出色。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



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照片中，可以看到大牙似乎選擇在室內泡湯，能直接欣賞窗外美景，從頭髮到身體全都溼答答，上身似乎直接全裸入鏡的她，大方展現深邃事業線和北半球，鏡頭剛好卡掉重要部位，若隱若現的性感讓一票粉絲狂噴鼻血。

▲大牙破尺度曬出辣照。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



事實上，大牙為了保持完美體態，除了忍耐美食誘惑，「我已經遠離大魚大肉很久了，過年也不例外」，當然偶爾也會想品嘗美食的時候，她提醒粉絲要吃可以，但一定要做運動，而且每次一定要超過30分鐘，「因為只有最後10分鐘有在燃燒多餘熱量，運動完後心跳要超過140下才有用。」

▲▼大牙體態保持得穠纖合度。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）



此外，大牙也透露上健身房時，「踩樓梯運動」是必做運動之一，一次一定會做半小時以上，接著再做拉手臂的重訓，更重要的是，「做運動前一定要問健身教練，才不會變壯。」長期下來，才讓身高達168公分的自己，始終保持穠纖合度的體態。