Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」！　《天才》認了：這集等於平常做3集

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）從《我愛黑澀會》出道，活潑率直形象深入人心，近日在《天才衝衝衝》的表現更讓人忍不住嘴角失守，她3日哭笑不得地說：「我對不起後製人員～乃哥應該很想殺我，大家辛苦了。」

▲Apple。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）



在「瞎拼ABC」的環節中，Apple負責解釋題目讓徐乃麟猜，前面2分鐘限定用英文說、後面1分鐘則改用台語，看到題目「鋼鐵人」時，她用不流轉的台語說：「he系米狗隊長ㄟ冰友（美國隊長的朋友）」，字幕後製得很辛苦，乃哥也聽得很吃力，直到她說：「身體是紅的／就午幾（很有錢）欸／叮叮欸（硬硬的）」，乃哥才猜出正確答案。

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▲▼Apple台語很不流轉。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）



事後，Apple在臉書道歉：「我對不起台語～我對不起後製人員～。」連她也不知道自己在說什麼，「破台語自己都聽不懂，外星語來的，要請我講台語請三思。」有網友笑說字幕組最後只能聽到什麼就直接打出來，節目方也則在官方臉書坦言：「被打敗了………出乎我們的意料之外，做這一集等於平常做三集啊！」

▲▼Apple事後向節目後製人員道歉。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE、天才衝衝衝）



此外，有觀眾反應如果能請一位台語老師在旁指導的話，應該會更有說服力，《天才衝衝衝》則回應：「呃……我們是綜藝節目，不是台語教學節目啊！」但節目方也虛心接受各方意見，「你的建議的確是好的。」

Apple臉書全文：

我對不起台語～

我對不起後製人員～

我也不知道我在供啥毀！

#天才衝衝衝 #破台語 #自己都聽不懂

#外星語來的 #要請我講台語請三思

#乃哥應該很想殺我 #大家辛苦了