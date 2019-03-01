「偶像劇180cm男神」搭機捷　正面被拍3照…女網友羞爆：受不了！

記者潘慧中／綜合報導

胡宇威在美國紐約出生長大，隻身回台闖蕩演藝圈，以《真愛趁現在》和《真愛黑白配》等電視劇成為不少人的男神。他最近有別於仰賴保母車接送，選擇搭捷運融入人群，「輕鬆的日子。」連續曬出3張側拍照，電得女網友臉紅心跳，「你這樣正面盯著我看受不了！」

▲胡宇威搭機捷。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club）



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照片中，可以看到胡宇威頭戴棒球帽，身穿黑色上衣搭配深藍色牛仔褲，以輕便造型出門，並沒有特別戴墨鏡或口罩遮眼，作風相當親民，被同行友人拍下正面、側面照，時而靠著欄杆、時而坐在位置拍照，「laidback day！」

▲▼胡宇威幾乎沒有偽裝。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club）



單從畫面中可發現，胡宇威應該是搭乘機場捷運，車廂並沒有擠滿人潮，可能不是上下班的尖峰時段，只不過，大部分民眾都低頭滑手機，似乎沒人察覺男神就在身邊，但有粉絲發現，身高有180公分的他，其實在人群中很不平凡，想認出他並不難。

▲胡宇威作風很親民。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club）



胡宇威過去的戲劇表現十分亮眼，《真愛》系列獲得好評，和陳庭妮的配對更是令人印象深刻，但其實當年戲劇剛開播時，他一度飽受批評，因為女方和宥勝的《真愛找麻煩》收視創佳績，所以當他成為女方新的搭檔對象時，不少粉絲攻陷粉絲團抗議，但後來隨著戲劇熱播，這對「威妮CP」也贏得了觀眾的心。