吉娃娃養7年「常血尿」！　緊急送醫後《大學生》的他卻尷尬了

記者潘慧中／綜合報導

海產（劉威廷）自《大學生了沒》出道，憑藉創作才華、出色的吉他彈奏實力，曾在街頭為謝和弦等知名藝人伴奏。他近日帶著養了7年多的吉娃娃「阿吉」上節目，他透露愛犬常常會血尿，當時緊急送醫一個禮拜，檢查結果卻讓他尷尬了。

▲海產養了阿吉7年。（圖／翻攝自Facebook／海產Seafood）



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海產在《小明星大跟班》表示阿吉不只下盤不好、還常會血尿，後來把愛犬交給獸醫觀察一個禮拜，沒想到，原因竟是牠會「經常性勃起磨破了」，才會尿出血尿，但幸虧毛孩子身體基本上沒什麼大礙、純粹是外傷，讓他鬆了一口氣。

▲▼海產發現阿吉常常血尿，檢查結果卻讓他很糗。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，海產當年緊急送阿吉就醫後透露，醫生診斷完跟他說：「你的狗攝護腺有點腫大，而且很頻繁地在勃起，磨破了…。」他聽了似乎非常尷尬，「我覺得這種病會讓主人有點糗。」連吳宗憲在節目中聽了也笑說這沒什麼好炫耀的。

▲海產曾在臉書分享這段糗事。（圖／翻攝自Facebook／海產Seafood）



7年多來，海產對阿吉的照顧可說是無微不至，他透露愛犬小時候只喝氣泡水，擔心不愛喝水的牠會不太健康，詢問獸醫後嘗試了不少方法，最後買了濾水器才解決問題，不只這樣，他和媽媽還花了1萬2千元買下寵物用美容剪，買回來才發現毛孩是短毛犬，根本不需要剪毛。

▲▼海產相當照顧愛犬。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

