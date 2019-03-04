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林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆！　同框老董嬌喊：知音好友

記者潘慧中／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，她近日分享參加活動的一系列美照，難得同框富邦金控董事長蔡明興賢伉儷，「美好的音樂饗宴，少不了知音好友。」讓人窺見她內外兼具的一面。

▲▼林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲▼林志玲同框富邦金控董事長蔡明興賢伉儷（上圖左一左二）。（圖／翻攝自微博／林志玲）

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▲▼林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆（圖／翻攝自微博／林志玲）

照片中，可以看到林志玲放下及腰長髮，身穿裸膚色禮服，相當映襯她的雪白肌膚，胸前不但有金色貼片點綴，深V剪裁辣露東西半球，和友人合照的時候，由於對方坐在位置上，她體貼地彎下腰入鏡，舉手投足無不散發優雅氣質。

▲▼林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲▼林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲▼林志玲彎腰合照「深V掉半球」羞爆（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲林志玲貼心彎腰合照。（圖／翻攝自微博／林志玲）

年紀進入4開頭仍保持好身材的背後，林志玲其實付出不少代價，但她不會透過挨餓的方式來維持身材，而是堅持每日均衡飲食、不攝取過量。儘管不節食，但她坦言很難抵抗甜食的誘惑，如果真的很嘴饞，她則會選擇吃無糖優格或優酪乳。

▲林志玲無論是外表或身材都保養得宜。（圖／翻攝自微博／林志玲）

此外，平時不喝含糖飲料的林志玲，每天堅持喝足八杯水，自備溫開水以維持水嫩肌膚。但如果到了緊急時刻，她則會實施三日減肥餐。早餐吃半杯低脂優格、兩顆水果、三片蘇打餅乾、溫開水一杯，中餐吃兩碗水煮青菜、雞肉或魚肉一份，晚餐則是一碗五穀雜糧粥、兩碗水煮青菜，但建議此方法只能短期使用，若長期使用較容易傷害身體。

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