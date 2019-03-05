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《炮仔聲》韻如「吃蜂蜜流產」惹議！　醫提「專業真相」打臉：神扯

記者潘慧中／綜合報導

《炮仔聲》開播至今獲得不少觀眾青睞，只不過43集中孕婦「韻如」不慎吃到蜂蜜造成流產一事，意外在網路上引起爭議，婦產科醫師蘇怡寧在臉書表示：「拜託你們要掰這種神扯劇情的時候，隨便找個稍微專業一點的諮詢一下很難嗎？」

▲▼《炮仔聲》韻如「吃蜂蜜流產」惹議（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

▲▼韻如半夜肚子痛就醫，卻被告知孩子沒了。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

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▲▼《炮仔聲》韻如「吃蜂蜜流產」惹議（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

韻如在戲裡吃完淋有蜂蜜的堅果塔後，半夜突然肚子痛，緊急送醫卻被告知流產，家芸得知負責做堅果塔的家龍原來有加蜂蜜時，突然回想起曾看到有網友說：「蜂蜜會造成孕婦流產」，她氣得跳腳直說：「你難道不知道孕婦不能吃蜂蜜？！」

▲▼《炮仔聲》韻如「吃蜂蜜流產」惹議（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

▲家芸聲稱在網路上看到有人說孕婦不能吃蜂蜜。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

對此，婦產科醫師蘇怡寧3日在臉書透露，這陣子收到不少媽媽網友來信詢問此資訊是否為真，他解釋醫學上的確不建議1歲前的寶寶吃蜂蜜，擔心小朋友感染到肉毒桿菌孢子，1歲以上孩子和大人的腸胃道則有益生菌叢的保護，所以不太會受到攻擊。

至於胎兒是否受影響，蘇怡寧醫師表示胎兒吸收的養分是經過胎盤交換而來，「孢子不會經過血液經過胎盤交換進到胎兒體內，胎兒在子宮內也沒有環境跟機會讓肉毒桿菌孢子發芽，吃了就沒事啊！」

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