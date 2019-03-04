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37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷與籃球員老公張智峰育有一對寶貝兒女，重心幾乎放在照顧小孩，個性率直的她，近日分享一張照片、上頭問網友：「你長這麼大，下面什麼事你沒幹過？」她大方坦言只有這件事沒做過，「我這個人就是坦蕩蕩！」

▲▼嚴立婷37年「只有這件事沒做過」（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷個性率直。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

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第1項到第12項分別是染髮、喝酒、翹課、網咖通霄、打架、談戀愛、做飯洗衣服、KTV唱通宵、考試得滿分、抽菸、跟喜歡的人表白和做愛，嚴立婷坦言唯獨沒做過第10項「抽菸」，態度率性大方，「既然大家都叫我嚴哥了～我這個人就是坦蕩蕩！」

▲▼嚴立婷37年「只有這件事沒做過」（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷坦言只有第10件事沒做過。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

對於沒有翹過課的網友，嚴立婷笑說：「我只能說你可惜了！」至於打架內幕，她則不願重提往事，「我們就不多聊了。」至於考試滿分的方面，她也承認次數少得可憐，最後一項做愛的部分，她同樣笑說不用多聊，「畢竟孩子都2枚了。」

嚴立婷臉書全文：

既然大家都叫我嚴哥了～
我這個人就是坦蕩蕩！
我居然只有第10沒做過耶
你們呢？

#第3沒有的朋友我只能說你可惜了
#第5我們就不多聊了
#第9我必須承認次數實在是少的可憐
#最後一項也不用聊畢竟孩子都2枚了
#大家不要有包袱大方承認吧

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嚴立婷, 張恩睿, Willson, 張智峰, tammy

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