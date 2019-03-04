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網：不運動照著吃5天瘦3kg！　「譚維維食譜」爆紅

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手譚維維原本的身材較為圓潤，靠著規律的飲食和運動不只線條變得更加緊實俐落，也練成了超深又結實的腹肌。近期就有八卦博主將她的一周食譜做成了圖文版，再次掀起了一陣「譚維維食譜」風潮。

▲譚維維的深邃腹肌給網友留下深刻印象。（圖／翻攝自微博／譚維維）

▲譚維維的深邃腹肌給網友留下深刻印象。（圖／翻攝自微博／譚維維）

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知名大陸論壇「豆瓣小組」近日又掀起了一陣譚維維食譜風潮，有許多已經效法的網友熱情分享，「完全不運動就只照著食譜吃，才吃5天就瘦了6斤（約3公斤）」、「2019年03月01日開始才過2天，初始體重55公斤，今天量53，輕了2公斤媽呀」。另外也有人搞笑地說「怎麼沒有外賣店專做這套食譜外送的啊」，讓譚維維食譜在微博上不只被討論成效，也讓網友突然自省：「這食譜我轉發了5次以上有了，沒一次做到啊。」

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

另外，擁有320萬粉絲的八卦博主就在3月3日發佈了譚維維食譜圖文版，可以看見只有早餐部分應該比較有飽足感，中、晚餐部分都是蔬菜和水果為主，這也難怪許多人遵循食譜到一半就喊著：「我的肚子實在太空虛啦！撐不下去啦！」

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周一的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周二的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周三的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周四的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周五的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周六的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜相當火紅。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

▲譚維維食譜周日的三餐。（圖／翻攝自微博／娛樂圈新鮮事）

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關鍵字

譚維維, 食譜, 減重, 減肥

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