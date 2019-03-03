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BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

記者吳睿慈／林口報導

南韓夯團BLACKPINK於2016年打著雙主打歌出道，初亮相就紅遍全韓，台灣也有許多人喜愛她們，台粉苦等許久，她們3日終於來到林口體育館開唱，帶來《DDU-DU DDU-DU》、《Whistle》、《boombayah》等主打歌，不過，她們整場演出不到2小時，令粉絲留下無限遺憾，Jisoo也喊著「我不想說再見」。

▲▼BLACKPINK於3日首度來到台灣開唱。（圖／CFP）

▲BLACKPINK於3日首度來到台灣開唱。（圖／CFP）

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BLACKPINK 3日演唱會延遲26分開場，4位成員在18點26分登台，一連帶來精彩演出後，19點49分便遺憾表示「剩下兩首歌了（不含安可）」，演唱會在20點10分正式結束，演出短短不到2個小時，Jisoo要離開時，奶音喊著「我不想說再見」，與成員比愛心下台。

歌曲數量不多，但幾位成員使盡全力演出，在唱到安可曲《Stay》時，粉絲開始往台上丟娃娃等物品，JENNIE一時興起撿起其中一個娃娃，於是引來更多觀眾往台上丟東西，但歌迷都相當有技巧避開藝人，形成非常有趣的畫面。

▲▼ BLACKPINK（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK安可與粉絲合照。（圖／讀者提供）

而她們在唱歌期間，不斷與觀眾互動，工作人員不時在搖滾區幫粉絲遞手機，再由JENNIE接下手機自拍，放送各種由她拍攝的影片福利，Lisa照顧到2樓的觀眾比愛心，Rose、Jisoo也站在四周給粉絲拍，粉絲福利做好做滿，圓滿結束演唱會。

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