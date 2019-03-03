老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

▲牧瀨里穗是國民美少女出身，年輕風采迷倒不少男女粉絲。（圖／翻攝自IG／牧瀨里穗）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星牧瀨里穗和宮澤理惠、觀月亞里沙並稱「3M美少女」，在國民心中是永遠的少女偶像，2008年和身價上億的人氣設計師NIGO結婚，沒想到老公發生財務危機，欠債43億，雖然一度傳出婚姻危機，其實夫妻仍相當恩愛，共同熬過8年艱苦歲月，現在傳出已經重返貴婦生活。

據日媒《女性SEVEN》報導，牧瀨里穗和設計師NIGO結婚初期，豪奢生活成為熱門話題，包括出門有勞斯萊斯接送，年收5億日幣的老公假牙裝鑽石等。不過結婚不到3年，老公公司發生財務危機，負債高達43億，最後名下潮牌賣給香港公司，原本在原宿的大豪宅、位於六本木頂樓的倉庫，全部賣掉放手。

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▲牧瀨里穗和設計師NIGO結婚，沒想到老公欠債43億，兩人共同度過低潮。（圖／翻攝自IG／牧瀨里穗）

NIGO和牧瀨里穗隨後爆出婚變，不過兩人沒有證實傳言，對妻子的愛更是東山再起的原動力。他重新開設新品牌，更和平價服飾品牌簽約，現在又投資餐飲業，經過8年努力，夫妻倆入住可以眺望東京都景的大樓，還蓋附茶室的別墅，雖然至今沒有小孩，有了共同熬過低潮的羈絆，現在更加恩愛。

▲牧瀨里穗熱愛茶道，老公蓋別墅為她加蓋茶室。（圖／翻攝自IG／牧瀨里穗）