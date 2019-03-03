入伍前最後來台！　珉豪看應援哽咽⋯連喊三次「一定要再見面」

記者蕭采薇／台北報導

南韓男團SHINee成員珉豪3日來台舉辦《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會，由於他即將在2019上半年入伍，這場活動極可能是入伍前最後一次來台與粉絲見面。雖然是一人來台，但珉豪貼心準備了SHINee的組曲，更在看到粉絲應援後哽咽。

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）



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珉豪準備了一連串包括《姐姐你太美了》、《Ring Ding Dong》、《Lucifer》等SHINee招牌歌曲，他對台下粉絲表示：「好久沒在台灣唱閃尼的歌，還可以嗎？」歌迷們也抱著熱情回應。珉豪說道：「我為了要讓大家看到這些，而準備了很多，為了想讓大家看到也一直期待這天。看到你們把座位坐得滿滿的，真的感謝大家。」

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

台灣粉絲也準備了應援影片，或許是想到可能是當兵前最後一次來台，珉豪露出感動表情，忍不住哽咽的說：「我能收下這麼大的愛嗎？」更承諾：「我要趕快再回到台灣來，謝謝大家來到這裡來看我，請不要忘記這麼珍貴的一天。」

▲SHINee珉豪在粉絲見面會上哽咽。（圖／讀者提供）

珉豪說道：「直到再見面的那一刻，我永遠都不會忘記這天，希望能夠趕快回到這裡。你們一直都是、永遠都是，我是說真的，你們是我的希望。」更連喊三次「一定要再見喔！」最後在粉絲依依不捨中離開舞台。珉豪3日當天上午才從上一站曼谷來台，隔日因隊友Key入伍，他也將趕一早班機回韓國，快閃台灣24小時。

▲SHINee珉豪在粉絲見面會上哽咽。（圖／讀者提供）