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直擊／最想和誰旅遊？朴志訓選了賴冠霖　「他最瞭解台灣文化」

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星朴志訓是限定男團WANNA ONE人氣成員，在團體合約到期解散後，他打頭陣來台，2日在台大體育館舉辦粉絲見面會。他開場用中文跟粉絲打招呼：「大家好！台灣的MAY們，我是朴志訓，我很想你們喔！」立即掀起滿場尖叫聲，前隊友賴冠霖的爸爸也特地送上花籃。

▲▼朴志訓、賴冠霖。（圖／記者李毓康攝、翻攝自賴冠霖微博）

▲朴志訓最想和賴冠霖一起來台灣旅行。（圖／記者李毓康攝、翻攝自賴冠霖微博）

朴志訓來台三天兩夜，2日在台大體育館舉辦《2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING 〝FIRST EDITION〞》粉絲見面會。他先以千鳥格西裝的王子Look現身，撩粉絲說道：「台灣MAY們（粉絲名稱！在我心裡收藏。」

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▲▼朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

前隊友賴冠霖的爸爸也特地送上花籃，署名「Ted」祝賀粉絲見面會成功，藉此感謝朴志訓對自己兒子在南韓的照顧。粉絲見面會上，他被問到想一起到台灣旅遊的Wanna One成員，朴志訓在賴冠霖 、裴珍映和朴佑鎮當中選擇了賴冠霖。

▲▼賴冠霖爸爸為朴志訓送上花籃。（圖／翻攝自IG）

▲賴冠霖的爸爸為朴志訓送上花籃。（圖／翻攝自IG）

朴志訓說：「因為冠霖很了解當地的語言和文化。」並透露最想來的地方就是台北。他也對台北頗熟悉，在與粉絲互動時說道：「聽說台灣有個約會聖地叫平溪，希望能有機會去看看。」

▲▼朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字

wanna one, Wanna One, 朴志訓, 朴佑鎮, 裴珍映, 賴冠霖

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