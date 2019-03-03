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直擊／珉豪當兵前最後一次會台粉　中文唱「蕭敬騰示愛神曲」表白

記者蕭采薇／台北報導

南韓男團SHINee成員珉豪3日來台舉辦《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會，由於他即將在2019上半年入伍，這場活動極可能是入伍前最後一次來台與粉絲見面。他特地選唱蕭敬騰的《讓我為你唱情歌》，用標準的中文傳達對粉絲的心意。

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

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珉豪身穿馬甲西裝，帥氣開場演唱魔力紅歌曲《Sunday Morning》，他嘴甜對粉絲說：「因為今天是星期天，期望粉絲們每天都像星期天一樣開心。」前陣子結束電影《長沙里9.15》的拍照，珉豪說：「想要以作品趕快跟大家見面。」

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

在粉絲紙條提問橋段，珉豪被問到想到台灣旅行的地方，他稱讚一直聽說花蓮很漂亮，尤其是大自然鬼斧神工的懸崖峭壁，但珉豪記錯中文，說出：「壁癌很漂亮。」讓現場粉絲一陣笑歪腰，不過珉豪倒是承諾道，或許未來有機會要去花蓮舉辦見面會。

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

珉豪入伍前最後的《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會，最終場選在台北舉辦，他特地選唱蕭敬騰的《讓我為你唱情歌》，用中文歌表達對粉絲的愛。珉豪真摯的說：「因為這歌詞像像童話一般，很像我的心情，適合唱給大家聽。」但被主持人問道是否有忘詞時，他也害羞承認：「一點點。」

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

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