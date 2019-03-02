ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台粉溫暖應援「我們都是你的」　朴志訓感動泛淚

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星朴志訓是限定男團WANNA ONE人氣成員，在團體合約到期解散後，他2日在台大體育館舉辦粉絲見面會。身為第一位來台舉辦見面會的成員，粉絲熱情的為朴志訓舉辦了排字、手幅、影片等應援，讓他忍不住眼眶泛淚。

▲▼朴志訓眼眶含淚。（圖／記者蕭采薇攝）

▲朴志訓眼眶含淚。（圖／記者蕭采薇攝）

朴志訓在見面會上接連演唱《I Wanna Have》、《11》等團體時期歌曲，對粉絲可說是回憶殺。他也快速換裝牛仔褲造形，再演唱李大輝製作歌曲《Young 20》，全場舉起應援手幅「像MAX和志訓的關係一樣」。

請繼續往下閱讀...

▲▼朴志訓粉絲排字應援。（圖／記者蕭采薇攝）

▲▼朴志訓粉絲排字應援。（圖／記者蕭采薇攝）

▲朴志訓粉絲排字。（圖／記者蕭采薇攝）

坐在樓上的粉絲們也合力排出字卡「我們都是志訓的」，相當甜蜜，朴志訓霸氣回應：「你們都是我的，哪裡都不能去！」朴志訓也親自製作藍色神燈造型的棉花糖給粉絲，這時許多粉絲高舉他裸身腹肌的海報鼓譟，朴志訓開玩笑說：「怎麼到這個棉花糖店的人，怎麼都不穿衣服來啊？」也笑稱：「裸著身體做菜是不禮貌的行為。」

▲▼朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

台灣限定單元「夾娃娃」單元，朴志訓找到夾到的施力點，夾出2隻可愛粉紅兔兔，須完成任務才能送出。任務為「隨機舞蹈」，他展現舞技、一連挑戰兩種舞蹈風格，引起全場尖叫。

▲▼朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

燈光暗後，現場忽然播出他從選秀節目、這一路出道以來的受訓、演出的影片，帶領粉絲回味一路點滴：「看完心情好激動、感動，」一度感動得泛淚。粉絲也舉起應援手幅「MAY每天想你 MAY會每天愛你」，他轉身比與全場粉絲一起愛心，大合照留下紀念。最後朴志訓也承諾：「大家不要擔心，腹肌你們會有機會。」

萌法鬥吃飯興奮到「飛起來」　網友笑：這是在練超能力嗎？

推薦閱讀

快訊／女粉絲和朴志訓擊掌太激動　上台暈倒偶像面前「急救6分鐘」

直擊／最想和誰旅遊？朴志訓選了賴冠霖　「他最瞭解台灣文化」

直擊／3000粉絲沒聽話！朴志訓哭哭　主持人急緩頰：別讓藝人不開心

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

wanna one, Wanna One, 朴志訓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蘿莉塔遭罵「醜八怪」秒點開網友臉書　一個調皮舉動全場笑翻
  2. 賴冠霖、許凱同台大對決！　大長腿「夾緊對方腰」下一秒GG了
  3. 瘋傳患腦瘤神隱！　港姐冠軍揭消失7年真相…吐「治病心聲」
  4. 雷／詹宛儒《魂囚》被OO　網猜「真實死因」超驚愕
  5. 台粉溫暖應援「我們都是你的」　朴志訓感動泛淚
  6. 快訊／女粉絲和朴志訓擊掌太激動　上台暈倒偶像面前「急救6分鐘」
  7. 專寵台粉加碼！李洪基：我再唱一首好了　獻唱「南部弄假牙」
  8. 孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來
  9. 日本人站起來大喊⋯沒人聽懂！　李洪基出馬當翻譯：這啥狀況
  10. 10億咪神戶外拍婚紗藏危機！　深V掉東西半球…秒被蚊子狂叮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366