台粉溫暖應援「我們都是你的」　朴志訓感動泛淚

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星朴志訓是限定男團WANNA ONE人氣成員，在團體合約到期解散後，他2日在台大體育館舉辦粉絲見面會。身為第一位來台舉辦見面會的成員，粉絲熱情的為朴志訓舉辦了排字、手幅、影片等應援，讓他忍不住眼眶泛淚。

▲朴志訓眼眶含淚。（圖／記者蕭采薇攝）

朴志訓在見面會上接連演唱《I Wanna Have》、《11》等團體時期歌曲，對粉絲可說是回憶殺。他也快速換裝牛仔褲造形，再演唱李大輝製作歌曲《Young 20》，全場舉起應援手幅「像MAX和志訓的關係一樣」。

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▲朴志訓粉絲排字。（圖／記者蕭采薇攝）

坐在樓上的粉絲們也合力排出字卡「我們都是志訓的」，相當甜蜜，朴志訓霸氣回應：「你們都是我的，哪裡都不能去！」朴志訓也親自製作藍色神燈造型的棉花糖給粉絲，這時許多粉絲高舉他裸身腹肌的海報鼓譟，朴志訓開玩笑說：「怎麼到這個棉花糖店的人，怎麼都不穿衣服來啊？」也笑稱：「裸著身體做菜是不禮貌的行為。」

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

台灣限定單元「夾娃娃」單元，朴志訓找到夾到的施力點，夾出2隻可愛粉紅兔兔，須完成任務才能送出。任務為「隨機舞蹈」，他展現舞技、一連挑戰兩種舞蹈風格，引起全場尖叫。

▲朴志訓台灣首場個人粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

燈光暗後，現場忽然播出他從選秀節目、這一路出道以來的受訓、演出的影片，帶領粉絲回味一路點滴：「看完心情好激動、感動，」一度感動得泛淚。粉絲也舉起應援手幅「MAY每天想你 MAY會每天愛你」，他轉身比與全場粉絲一起愛心，大合照留下紀念。最後朴志訓也承諾：「大家不要擔心，腹肌你們會有機會。」