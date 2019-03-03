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直擊／台上打VR器材落漆！　珉豪「勝負欲爆發」吼：這個不行啊！

記者蕭采薇／台北報導

南韓男團SHINee成員珉豪3日來台舉辦《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會，由於他即將在2019上半年入伍，這場活動極可能是入伍前最後一次來台與粉絲見面。他在活動上展現廚藝，做出芒果加上珍珠、牛奶、養樂多的飲料。雖然只是互動橋段，但珉豪照樣勝負欲爆發，不時露出認真表情。

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

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粉絲見面會安排多樣食材，由粉絲在台上比出「O」、「X」，共同決定要加什麼料。最後做出一杯「水果珍珠牛奶養樂多」，讓主持人阿娟開玩笑說，其實該表決等等該搭保母車，還是救護車。最後珉豪送出身穿的圍裙，但粉絲最想要的是他喝過的同一杯飲料，讓阿娟驚喊：「不行！這樣會懷孕！」珉豪似乎也從耳機接到指示，語氣可惜的說：「他說不可以呢！」

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會上玩VR。（圖／讀者提供）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》見面會上玩VR節奏遊戲。（圖／讀者提供）

不只做菜認真，珉豪也在粉絲見面會上挑戰VR節奏遊戲，他前一天在泰國曼谷場打出9萬分的高分，讓珉豪大喊：「我要來破紀錄了！」他選擇挑戰SHINee的《I Want You》，不過破紀錄之路困難重重，還遇到遊戲搖桿感應不良，讓珉豪勝負欲爆發，激動大喊：「這樣不行！這個不會動啊！」

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會上玩VR。（圖／讀者提供）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》見面會上玩VR節奏遊戲。（圖／讀者提供）

最後珉豪挑戰了4次才成功，以23萬高分破下自己創下的紀錄，他也不敢置信地瞪大眼睛說：「謝謝大家為我加油，真的是很高的紀錄。」不過或許想起自己剛剛打遊戲的宅樣，珉豪更補充說道：「請你們不要記得我剛剛的樣子，要記得我的分數。」

▲▼SHINee珉豪《Best CHOI`s MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲SHINee珉豪《Best CHOI's MINHO》粉絲見面會。（圖／記者黃國霖攝）

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