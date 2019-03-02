男友爆偷吃女助理　「陸第一美胸」女星街頭痛哭！大吵畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

29歲女星徐冬冬擁有傲人E罩杯，出道早期以拍攝性感寫真為主，有「大陸第一美胸」封號。她2018年11月坦承戀愛中，隔年1月在機場牽手43歲香港男星尹子維，大方認愛。不料，如今小倆口被網友目前街頭大吵，她在路邊掩面痛哭，甚至傳出爭執導火線疑是男方偷吃女助理，對此，雙方也透過工作人員正面回應了。

▲徐冬冬有「大陸第一美胸」的封號。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）



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一名網友2日透過微博發文透露，在家樓下的便利商店，撞見情侶大吵的場面，文中指出男方是一個香港老演員，「叫不出名字了，臉特別熟啊。跟一個女的吵架，把女方惹哭了。」照片PO網後，不少眼尖網友驚覺，照片中的男女主角，就是2個月前才認愛放閃的尹子維和徐冬冬。

畫面中，徐冬冬坐在路邊掩面痛哭，一旁尹子維表情則留有怒氣，並未上前安慰，最後雙方各自離開現場。照片在網路上傳開後，又有自稱是2人好友的網友出面爆料，當時雙方當街大吵的原因，疑是尹子維和徐冬冬的女助理過從甚密。

▲徐冬冬被網友目擊與尹子維吵架，街頭痛哭。（圖／翻攝自《鳳凰網娛樂》微博）

不僅如此，消息傳開後，徐冬冬被發現刪除過去在微博曬恩愛的記錄，就連最初坦承戀愛中的關鍵PO文，如今也消失不見，此舉更讓情變傳聞甚囂塵上。

▲徐冬冬最初坦承戀愛的PO文，如今已經刪除。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

然而，針對此事，徐冬冬和尹子維透過工作人員，發出共同聲明回應，表示雙方感情穩定，從未提過「分手」2字，認為情侶間發生小爭執是很正常的。至於男方「出軌助理」的傳聞，聲明中強調，這純屬有心人捕風捉影，且圈內人都知道，徐冬冬的助理其實是她的表哥，面對外界多次謠傳尹子維出軌，他們也決定嚴肅追究誹謗者的法律責任，以保護尹名譽。

▲徐冬冬1月初在機場認愛尹子維。（圖／CFP）

▲徐冬冬與尹子維在《合約男女》有過激烈床戲。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

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