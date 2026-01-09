ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《鬼滅之刃》驚爆20萬高額詐騙！台灣電影掀「特典之亂」3大壞現象

台灣電影市場掀「特典之亂」　分配不均、黃牛炒賣等狀況頻出引爭議

▲宮﨑駿《蒼鷺與少年》上映時，片商規劃了10周的紀念海報，成功催出1.84億台幣票房。（圖／甲上提供）

圖文／鏡週刊

近年來，台灣電影市場掀起一波「特典之亂」，片商為衝刺票房頻繁推出限量贈品，卻因分配不均、黃牛炒賣與詐騙亂象，讓原本回饋粉絲的美意變質。這場由限量海報與卡片引發的「贈品爭奪戰」，已從單純的行銷策略演變成嚴重的社會爭議。

「特典文化」源於日本，指片商為感謝觀眾支持，在購票進場時隨票附贈的限量禮物。這類贈品多為原著漫畫番外篇、精美海報或特殊材質卡片，具有「只送不賣」與「戲院限定」的稀缺性。對粉絲而言，特典不僅是觀影紀念，更具備高度收藏價值。

然而，近年這項文化逐漸轉變為強大的行銷誘因，片商透過週週更換不同的限量特典，吸引影迷多次刷票（二刷、三刷）以衝刺票房。這種機制雖帶動商機，卻也衍生出黃牛高價轉賣、排隊糾紛，甚至有人為此不看電影僅領贈品，使原本回饋粉絲的單純美意，在商業競爭下顯得日益複雜。

台灣電影市場掀「特典之亂」　分配不均、黃牛炒賣等狀況頻出引爭議

▲日本知名動漫《鏈鋸人劇場版4DX)特別場電影票及特典海報開賣時，全台各地引發搶購熱潮。（圖／索尼提供）

​其中最令大眾震驚的案例莫過於《鬼滅之刃：無限城篇》引發的高額詐騙。有影迷在社群平台看見「免費贈送限量特典」的假貼文，詐騙集團以補貼運費、金流錯誤需付保證金等名義誘騙，導致該粉絲為了一張海報，竟分次匯款損失高達20萬新台幣。此外，該片上映時，售票系統更因遭到非法刷票程式攻擊而癱瘓九十分鐘；而黃牛在壟斷票券與特典後，又以十倍以上的價格轉售，導致想看電影的粉絲買不到票，影廳內卻出現大量領完贈品後棄影的空位。

台灣電影市場掀「特典之亂」　分配不均、黃牛炒賣等狀況頻出引爭議

▲近年只要是賣座動漫電影，一定都有回饋粉絲的特典贈品，但也常會造成糾紛，最扯的是《鬼滅之刃：無限城篇》竟爆出粉絲遭有心人士詐騙20萬元。（圖／木棉花提供）

​現場排隊的混亂同樣層出不窮，在《鏈鋸人：蕾潔篇》上映期間，台北信義區戲院因動線規劃失當引發衝突，百人排隊卻因自創隊伍混亂，最終僅前四人成功購票領取特典。而早期的《劇場版 咒術迴戰 0》則因各戲院分配數量不透明，開賣十分鐘即售罄，影迷紛紛質疑內部黑箱或數量誤判。甚至有影城在《鏈鋸人》發放期間「偷跑」，提前發出未到期的特典。雖然部分片商隨後採取加碼印刷來反制黃牛，但這股扭曲的觀影文化已讓收藏熱情蒙上陰影。



Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

