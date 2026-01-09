「娜萊完全聯絡不上！」　打針阿姨丈夫曾7度送藥給藝人經紀人

記者張筱涵／綜合報導

涉嫌對多名藝人進行非法醫療行為、被稱為「打針阿姨」的李姓女子目前正接受警方調查，案件近日再度爆出新疑點。有韓媒指出，李女的丈夫A姓男子，疑似曾直接參與藥物交付流程，而事件曝光後，藝人朴娜萊失聯的情況，也成為外界關注焦點。

▲朴娜萊。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）



根據8日媒體報導，朴娜萊的前經紀人表示，過去曾「直接從A某手中接收藥物」，雙方曾多次在電視台休息室、朴娜萊住處，或其他中途地點碰面，次數約5至7次。若A某剛好在附近辦事，便會配合時間前來交付，地點包括首爾上岩洞及坡州一帶。

值得注意的是，在朴娜萊捲入非法醫療疑雲、相關消息於去年12月7日曝光後，A某曾主動傳訊給該名前經紀人，詢問是否能通話，並表示希望能「當面談清楚」。雙方隨後進行通話，該名前經紀人轉述，A某在電話中顯得相當焦急，直言：「我們現在該怎麼辦？我們並沒有對經紀人做錯什麼吧？」並抱怨說：「（朴）娜萊完全聯絡不上，已經兩天沒有任何回應了。我們到底該怎麼辦？」相關發言也讓外界質疑，事件曝光當下朴娜萊的狀況是否已受到嚴重影響。

另一方面，「打針阿姨」李女被指控在未持有韓國醫師執照的情況下，涉嫌對朴娜萊、SHINee成員Key，以及YouTuber「挑食的新姐」等多名藝人，進行非法醫療施術與藥物代開處方。警方已於上月底對李女住處進行搜索，並掌握相關資料。

目前警方已對李女實施禁止出境措施，並正依據搜索扣押所得證據，進一步釐清是否涉及更多共犯，以及整起非法醫療行為的實際運作模式，案件仍在調查中。