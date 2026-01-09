張曼玉加入《浪姐7》！傳製作單位談半年「機票已出」官方回應了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

香港影后張曼玉近日被瘋傳即將加入陸綜《乘風2026》（浪姐7），甚至謠傳本人已經「確認機票」，引發各界高度關注。對此電視台人員也做出回應。

▲▼張曼玉加入《浪姐7》！傳製作單位談半年「機票已出」。（圖／翻攝自微博）

▲張曼玉傳加入《浪姐7》。（圖／翻攝自微博）

陸網近日瘋傳《浪姐2026》的擬邀名單，其中提及「香港姐姐」名單包括張曼玉、萬綺雯、鄭欣宜、石榴姐、楊恭如等人，全新一季更被形容「浪姐史上最大咖」陣容。而還有傳言指出，製作單位已經與張曼玉接洽半年，3度赴香港，並且承諾無淘汰壓力、訂製爵士舞台、專屬樂隊伴奏等特殊待遇。

▲▼張曼玉被瘋傳將參加《浪姐7》。（圖／翻攝自微博）

▲▼張曼玉被瘋傳將參加《浪姐7》。（圖／翻攝自微博）

▲張曼玉的「機票已出」梗圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）

張曼玉憑精湛演技走紅影壇，對音樂有著濃厚的熱情，早在2014年便以搖滾歌手的身份登上音樂節舞台。在北京草莓音樂節當天，盡管大風肆虐，她依然登台獻唱。張曼玉坦言，自己在上海草莓音樂節的表現不盡人意，還曾幽默地表示曾試圖通過百度搜索避免走音的方法，但未果，因此當天的演出依然出現走音。她笑稱：「我演了20部戲的時候也被說是花瓶，這次就請大家給我20個機會吧。」然而，在她演唱兩首歌曲後，因安全考量，主辦方臨時取消了後面的演出。據現場觀眾透露，張曼玉演出被大風中斷，她僅來得及大喊一聲「我不想停！」便被風吹散了舞台的熱情。

由於張曼玉有開設小紅書，大批網友湧入該帳號留言詢問，但本人並沒有回應，同時社群平台出現「曼玉：機票已出」的梗圖。而陸媒《揚子晚報》詢問芒果TV工作人員，對方回應「不知道此事。」

