「希望人類比蟑螂活得久！」　傑瑞德巴特勒自嘲：末日我先領便當

災難電影續集《天劫倒數2：大遷徙》（Greenland: Migration）問世，導演雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh）在受訪時語出驚人，直言這部電影的核心精神就是：「希望我們人類能活得比蟑螂更久！」 他強調人類能忍受任何苦難，而活下去的唯一方法就是彼此扶持。

傑瑞德巴特勒自認「末日魯蛇」：我會第一批領便當

男神傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）再度回歸飾演守護家人的「地表最強老爸」，但他私下受訪時卻笑著認輸，坦言現實中若真的發生世界末日，他完全沒信心能活下去，「我會是第一批下去（領便當）的人。」

他也感性提到，第一集在疫情期間上映引起廣大共鳴，這次續集將格局拉大，讓觀眾看到蓋瑞提一家在避難所躲了 5 年後，如何重返滿目瘡痍的地表，在輻射風暴中尋找新家園。對於故事是否會發展成三部曲？他語帶保留地說：「有可能！世界究竟該如何重新開始建設？這讓我們有無限遐想。」

追求極致真實！導演「特技魂」爆發：慣性是裝不出來的

為了還原彗星撞擊後的末日景觀，特技出身的導演雷克羅曼沃堅持「真刀真槍」。視覺特效團隊不僅研究世界各地的自然災害，甚至實地拍攝真實火山爆發的畫面，並參考地下炸彈試驗的影像來製作避難所崩塌場景。視覺特效總監馬克馬西科直言：「我們必須深入探究現實，如果末日真的發生，世界會變成什麼樣子？」

五年前的末日只是開始… 蓋瑞提一家再度踏上征途



《天劫倒數2：大遷徙》接續首集結尾，蓋瑞提一家在格陵蘭避難所逃過死劫，但5年後的極端氣候讓生存更加艱難。他們被迫離開避難所，穿過滿目瘡痍的歐洲平原前往南法，尋找乾淨的水源與空氣。這場關乎人類存亡的「大遷徙」，將於 2026 年1月9日全台戲院同步啟動。

