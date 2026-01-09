ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

莫莉霸凌同學片段被挖
Threads點名「默默消失的YTR」
小龍女李恩菲解放比基尼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

「希望人類比蟑螂活得久！」　傑瑞德巴特勒自嘲：末日我先領便當

記者蕭采薇／台北報導

災難電影續集《天劫倒數2：大遷徙》（Greenland: Migration）問世，導演雷克羅曼沃（Ric Roman Waugh）在受訪時語出驚人，直言這部電影的核心精神就是：「希望我們人類能活得比蟑螂更久！」 他強調人類能忍受任何苦難，而活下去的唯一方法就是彼此扶持。

▲《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫提供）

▲《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫提供）

傑瑞德巴特勒自認「末日魯蛇」：我會第一批領便當

[廣告]請繼續往下閱讀...

男神傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）再度回歸飾演守護家人的「地表最強老爸」，但他私下受訪時卻笑著認輸，坦言現實中若真的發生世界末日，他完全沒信心能活下去，「我會是第一批下去（領便當）的人。」

▲《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫提供）

▲《天劫倒數2：大遷徙》傑瑞德巴特勒再度回歸，飾演守護家人的「地表最強老爸」。（圖／車庫提供）

他也感性提到，第一集在疫情期間上映引起廣大共鳴，這次續集將格局拉大，讓觀眾看到蓋瑞提一家在避難所躲了 5 年後，如何重返滿目瘡痍的地表，在輻射風暴中尋找新家園。對於故事是否會發展成三部曲？他語帶保留地說：「有可能！世界究竟該如何重新開始建設？這讓我們有無限遐想。」

追求極致真實！導演「特技魂」爆發：慣性是裝不出來的

為了還原彗星撞擊後的末日景觀，特技出身的導演雷克羅曼沃堅持「真刀真槍」。視覺特效團隊不僅研究世界各地的自然災害，甚至實地拍攝真實火山爆發的畫面，並參考地下炸彈試驗的影像來製作避難所崩塌場景。視覺特效總監馬克馬西科直言：「我們必須深入探究現實，如果末日真的發生，世界會變成什麼樣子？」

▲《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫提供）

▲《天劫倒數2：大遷徙》接續首集結尾，蓋瑞提一家在格陵蘭避難所逃過死劫。（圖／車庫提供）

五年前的末日只是開始… 蓋瑞提一家再度踏上征途

《天劫倒數2：大遷徙》接續首集結尾，蓋瑞提一家在格陵蘭避難所逃過死劫，但5年後的極端氣候讓生存更加艱難。他們被迫離開避難所，穿過滿目瘡痍的歐洲平原前往南法，尋找乾淨的水源與空氣。這場關乎人類存亡的「大遷徙」，將於 2026 年1月9日全台戲院同步啟動。

▲《天劫倒數2：大遷徙》。（圖／車庫提供）

▲《天劫倒數2：大遷徙》中，極端氣候讓人類生存更加艱難。（圖／車庫提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

天劫倒數2：大遷徙Greenland: Migration瑞德巴特勒Gerard Butler

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

15小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

11小時前

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

10小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

3小時前

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

1/8 07:48

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

17小時前

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

9小時前

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

1/7 18:52

小龍女李恩菲出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」長腿被看光

小龍女李恩菲出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」長腿被看光

10小時前

王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

13小時前

鬼鬼PO母女合照！　吐當媽1年真心話：有自己的小孩很幸福

鬼鬼PO母女合照！　吐當媽1年真心話：有自己的小孩很幸福

12小時前

直擊／項少龍、烏廷芳來了！古天樂、宣萱《尋秦記》登台　鐵粉等25年追星

直擊／項少龍、烏廷芳來了！古天樂、宣萱《尋秦記》登台　鐵粉等25年追星

10小時前

熱門影音

伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
怡琪搭車遇驚魂

怡琪搭車遇驚魂
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在

汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在
陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

看更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

《鬼滅之刃》驚爆20萬高額詐騙！台灣電影掀「特典之亂」3大壞現象

48分鐘前0

張曼玉加入《浪姐7》！傳製作單位談半年「機票已出」官方回應了

1小時前1

1月9日星座運勢／牡羊計畫順利！射手獲支持　迎接週五開運好彩頭

3小時前30

76歲雪歌妮薇佛逆齡美炸！踏4吋高跟挑戰蛇蠍美人　影帝也被迷倒

3小時前39

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

3小時前33

「希望人類比蟑螂活得久！」　傑瑞德巴特勒自嘲：末日我先領便當

4小時前21

陳曉東首奪影帝！頒獎禮遇火災「變餐桌領獎」　拿獎座扭臀唱跳：太重了

9小時前8

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

9小時前42

洪詩升格二寶媽認「慶生是奢侈享受」　吐心聲：擁有的大過失去的

10小時前45

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    15小時前5622
  2. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    11小時前3017
  3. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    10小時前85
  4. 古天樂10年不吃米飯
    3小時前69
  5. 家寧最後外援斷了！
    1/8 07:486452
  6. 結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝
    17小時前
  7. Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂
    9小時前8
  8. 富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份
    1/7 18:52223
  9. 小龍女出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」
    10小時前103
  10. 王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆
    13小時前148
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合