王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

記者黃庠棻／台北報導

金馬獎最佳動作設計電影《恨女的逆襲》於今（8日）舉辦記者會，監製何平、導演李宜珊率主演王彩樺、李千娜、林怡婷、黃惟、田翔元、曾皓澤聯袂出席，分享拍攝幕後故事。

▲《恨女的逆襲》舉辦媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

在《恨女的逆襲》中，王彩樺和李千娜分別飾演游安順的「正宮」和「小三」，被問到現實生活中的另一半，是否會跟游安順一樣幫忙買衛生棉，王彩樺當場表示「不會」，後來停頓了5秒左右，又說道「我停經了，他（老公）不用幫我買！」突如其來的自爆讓全場瞬間笑翻。

不僅如此，王彩樺私底下跟李千娜感情超好，兩人還會在聖誕節一起交換禮物，但這次因為雙方要飾演「敵對」關係，在拍攝前一天王彩樺撂狠話，表示自己在片場不會跟李千娜說話，就連眼神都沒有對到，甚至為了融入角色，兩人會找游安順一起吃飯，而王彩樺則入戲地全程「結屎面」。

最後，王彩樺一直到戲拍完之後才跟李千娜講話，她也坦言在拍《恨女的逆襲》這段時間，是自己人生有史以來最低潮的時候，她說道「那個時候我逼自己要這樣，怕太開心會離角色太遠」，所以就一直負能量下去，把自己當成一個「不被重視的媽媽」。

