ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

莫莉霸凌同學片段被挖
Threads點名「默默消失的YTR」
小龍女李恩菲解放比基尼
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭煌奇 蔡依林 梁曉珺 尼克 逍遙 譚松韻 侯明昊 趙麗穎

76歲雪歌妮薇佛逆齡美炸！踏4吋高跟挑戰蛇蠍美人　影帝也被迷倒

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢傳奇影后雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）不僅在《阿凡達：火與燼》中逆齡演出納美人少女，更在新片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）展現「地表最強熟女」氣場。現年 76 歲的她，在片中化身神祕感十足的復古蛇蠍美人，更挑戰穿上人生最高的4吋高跟鞋超狂的凍齡狀態讓影迷驚嘆。

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸，與邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸。（圖／采昌提供）

76 歲傳奇影后氣場全開　踩「4 吋高跟」致敬紐約女性

[廣告]請繼續往下閱讀...

投身影壇近50年，雪歌妮薇佛這次在《邦尼殺死他》突破過往形象，演繹一位強勢且危險迷人的關鍵角色。她透露角色靈感源自1950年代成長於紐約的記憶，「那時身邊有許多職業婦女，穿著得體且聰慧迷人。」為了完美復刻那份優雅與力量，她不僅時髦氣場全開，更換上此生最高的4吋高跟鞋。

雪歌妮薇佛大讚劇本像是一則「現代版經典童話」，讓她一看就深受感動。她神祕地預告，這個角色既會調情又極具力量，直到電影結尾觀眾才會發現她的真實身分，絕對會打破大眾對她的既定印象。

影帝、影后互為粉頭！邁茲米克森私下狂讚：迷死她了

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸，與邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在和邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

除了雪歌妮薇佛的逆齡造型，她與坎城影帝邁茲米克森的首度同台也火花四射。導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）大爆料，兩位巨星私下其實都是彼此的「超級粉絲」。拍攝現場兩人為了保持專業始終含蓄，但只要對方一轉身，就會忍不住。

對導演「原地告白」。影帝影后互為粉頭！邁茲米克森私下狂讚：迷死她了

導演笑說：「雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲感嘆能合作太不可思議；當邁茲去換衣服，雪歌妮也會對自己搧風說『我真的迷死男主角了』！」邁茲米克森事後也坦言，要放下迷弟心態專心拍戲實在不容易；雪歌妮則直誇邁茲人超好，演技自然到讓人看不出痕跡，兩位大咖的「追星式」合作意外為電影增添不少萌點。

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸，與邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在和邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

問鼎獨立精神獎！《邦尼殺死他》1月16日全台震撼獻映《邦尼殺死他》由《雙面人魔》編劇布萊恩富勒執導，打造出一場詭譎絢麗的視覺盛宴，更強勢入圍獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩大獎。故事描述一名小女孩奧蘿拉深信地板下潛伏著怪物，因而雇用冷峻的殺手鄰居（邁茲米克森飾）展開獵殺，卻意外捲入更深層的刺客追殺與神祕真相，電影將於1月16日在全台戲院上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

雪歌妮薇佛阿凡達：火與燼

推薦閱讀

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

獨家／蕭煌奇老婆身分曝「疑是正妹寵物訓練師」 正面照美成這樣！

14小時前

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

11小時前

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

10小時前

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

3小時前

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

1/8 07:48

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

結婚當天拿刀刺向新郎「血濺喜堂」　陸劇女神淚崩…哭到中斷拍攝

17小時前

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

9小時前

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份：期待這天很久了

1/7 18:52

小龍女李恩菲出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」長腿被看光

小龍女李恩菲出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」長腿被看光

10小時前

王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆　全程不理李千娜！

13小時前

鬼鬼PO母女合照！　吐當媽1年真心話：有自己的小孩很幸福

鬼鬼PO母女合照！　吐當媽1年真心話：有自己的小孩很幸福

12小時前

直擊／項少龍、烏廷芳來了！古天樂、宣萱《尋秦記》登台　鐵粉等25年追星

直擊／項少龍、烏廷芳來了！古天樂、宣萱《尋秦記》登台　鐵粉等25年追星

10小時前

熱門影音

伊能靜杜拜

伊能靜杜拜
怡琪搭車遇驚魂

怡琪搭車遇驚魂
Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD
55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在

汪小菲妻Mandy談孩子落戶　選在台生產：他無法一直在
陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊
馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶
胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走
王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！

見黃子韜又放閃徐藝洋 王鶴棣受不了：你走開！
小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

吳克群陳語安聚少離多5年情斷！　仍聯絡：全世界最OK的朋友

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

看更多

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

《鬼滅之刃》驚爆20萬高額詐騙！台灣電影掀「特典之亂」3大壞現象

47分鐘前0

張曼玉加入《浪姐7》！傳製作單位談半年「機票已出」官方回應了

1小時前1

1月9日星座運勢／牡羊計畫順利！射手獲支持　迎接週五開運好彩頭

2小時前30

76歲雪歌妮薇佛逆齡美炸！踏4吋高跟挑戰蛇蠍美人　影帝也被迷倒

3小時前39

古天樂10年不吃米飯！親解「掛病號真相」　回應4歲小萌粉求婚喊：等妳！

3小時前33

「希望人類比蟑螂活得久！」　傑瑞德巴特勒自嘲：末日我先領便當

4小時前21

陳曉東首奪影帝！頒獎禮遇火災「變餐桌領獎」　拿獎座扭臀唱跳：太重了

9小時前8

Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂　昔閃退《RM》斷聯成員

9小時前42

洪詩升格二寶媽認「慶生是奢侈享受」　吐心聲：擁有的大過失去的

10小時前45

Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝
    14小時前5622
  2. 被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉
    11小時前3017
  3. Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相
    10小時前85
  4. 古天樂10年不吃米飯
    3小時前69
  5. 家寧最後外援斷了！
    1/8 07:486452
  6. 結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝
    17小時前
  7. Gary近照曝光「臉凹身形消瘦」健康引憂
    9小時前8
  8. 富邦啦啦隊女神藏了半年　無預警宣布新身份
    1/7 18:52223
  9. 小龍女出國解放比基尼！　「炸出超兇事業線」
    10小時前103
  10. 王彩樺採訪到一半突自爆「我停經了」全場驚呆
    13小時前148
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合