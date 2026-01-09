76歲雪歌妮薇佛逆齡美炸！踏4吋高跟挑戰蛇蠍美人　影帝也被迷倒

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢傳奇影后雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）不僅在《阿凡達：火與燼》中逆齡演出納美人少女，更在新片《邦尼殺死他》（Dust Bunny）展現「地表最強熟女」氣場。現年 76 歲的她，在片中化身神祕感十足的復古蛇蠍美人，更挑戰穿上人生最高的4吋高跟鞋超狂的凍齡狀態讓影迷驚嘆。

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在本片逆齡美炸。（圖／采昌提供）

76 歲傳奇影后氣場全開 踩「4 吋高跟」致敬紐約女性

投身影壇近50年，雪歌妮薇佛這次在《邦尼殺死他》突破過往形象，演繹一位強勢且危險迷人的關鍵角色。她透露角色靈感源自1950年代成長於紐約的記憶，「那時身邊有許多職業婦女，穿著得體且聰慧迷人。」為了完美復刻那份優雅與力量，她不僅時髦氣場全開，更換上此生最高的4吋高跟鞋。

雪歌妮薇佛大讚劇本像是一則「現代版經典童話」，讓她一看就深受感動。她神祕地預告，這個角色既會調情又極具力量，直到電影結尾觀眾才會發現她的真實身分，絕對會打破大眾對她的既定印象。

影帝、影后互為粉頭！邁茲米克森私下狂讚：迷死她了

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在和邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

除了雪歌妮薇佛的逆齡造型，她與坎城影帝邁茲米克森的首度同台也火花四射。導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）大爆料，兩位巨星私下其實都是彼此的「超級粉絲」。拍攝現場兩人為了保持專業始終含蓄，但只要對方一轉身，就會忍不住。

對導演「原地告白」。影帝影后互為粉頭！邁茲米克森私下狂讚：迷死她了

導演笑說：「雪歌妮去化妝間時，邁茲會低聲感嘆能合作太不可思議；當邁茲去換衣服，雪歌妮也會對自己搧風說『我真的迷死男主角了』！」邁茲米克森事後也坦言，要放下迷弟心態專心拍戲實在不容易；雪歌妮則直誇邁茲人超好，演技自然到讓人看不出痕跡，兩位大咖的「追星式」合作意外為電影增添不少萌點。

▲《邦尼殺死他》76歲雪歌妮薇佛在和邁茲米克森（左）有大量對手戲。（圖／采昌提供）

問鼎獨立精神獎！《邦尼殺死他》1月16日全台震撼獻映《邦尼殺死他》由《雙面人魔》編劇布萊恩富勒執導，打造出一場詭譎絢麗的視覺盛宴，更強勢入圍獨立精神獎最佳首部長片、最佳攝影兩大獎。故事描述一名小女孩奧蘿拉深信地板下潛伏著怪物，因而雇用冷峻的殺手鄰居（邁茲米克森飾）展開獵殺，卻意外捲入更深層的刺客追殺與神祕真相，電影將於1月16日在全台戲院上映。