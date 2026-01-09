不只19年！太妍正式續約SM娛樂　聲明強調信任：基於長年夥伴關係

記者張筱涵／綜合報導

少女時代隊長太妍確定與所屬公司SM娛樂完成續約，雙方將延續自出道以來長達19年的合作關係。SM娛樂於9日正式宣布消息，表示「基於長時間累積的信任與深厚的夥伴關係，太妍將再次與公司攜手同行」，也讓粉絲吃下一顆定心丸。

▲太妍續約。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）



太妍於2007年以少女時代成員身分出道，憑藉穩定實力與獨特音色，成為K-POP指標性女歌手之一。2015 年展開個人活動後，接連推出〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈Spark〉、〈INVU〉、〈To. X〉等多首代表作，成功奠定「信聽太（值得信賴聆聽的太妍）」的地位，展現無可取代的音樂影響力。

近期太妍迎來個人出道10週年，並發行首張精選輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，再次證明其在樂壇的穩固地位與持續進化的音樂能量。對此，SM娛樂也強調，未來將持續在各個層面全力支持太妍，協助她以全球藝人的身分持續發光發熱。此次續約不僅象徵雙方長年合作的信任基礎，也被外界視為太妍音樂生涯邁向新階段的重要里程碑。