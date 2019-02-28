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否認勝利「極樂趴」K男星！柯震東怒了「再影射就提告」

記者林映妤／台北報導

BIGBANG成員勝利爆涉嫌供毒，2017年在菲律賓開生日派對，該趴被韓媒《Dispatch》指稱有人爆料是毒品趴，座上賓還有「曾吸食大麻的台灣K男星」，遭連結的柯震東28日透過經紀公司發表聲明，若再有影射，不排除提告。

柯震東經紀公司回應：「對於他人傳聞，無法回應，但媒體揣測將公司藝人與毒品活動連結在一起，並非事實，希望報導修正，也請各界不要妄加揣測、胡亂隨意聯想，若再有相關影射，公司將提出告訴。」

▲勝利、柯震東。（圖／翻攝自IG）

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▲柯震東公司發聲明，再影射就提告。（圖／翻攝自IG）

事因勝利被爆2017年曾赴菲律賓開生日派對，要求「帶一些有水準的女生來，費用我負責」，其中還邀約了一名「曾吸食大麻的台灣K男星」。有人發現，台灣藝人柯震東曾在勝利開趴當天PO照，曬出一隻趴在沙灘上的海龜，疑似當時也在菲律賓。

柯震東在2017年12月9日曾在Instagram發限時動態，拍攝趴在沙灘上的幾隻海龜。巧的是，勝利也是12月9日就在菲律賓開派對，所選地點正是巴拉望島上的高級度假村，該地因為是海龜棲息地，別名就叫做「海龜島」。

韓媒《Dispatch》27日報導，勝利在2017年曾在菲律賓開趴，邀請150名左右的賓客同歡，機票、住宿全包，花費約新台幣1800萬元。他被爆曾提出要求：「帶一些有水準的女生來，費用我負責。」邀請的客人包括網紅和模特兒，另外有2位賓客來自台灣，一位人稱「林太」，另一位K男星則是曾因吸食大麻引發爭議，此外還有新加坡F男星。

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