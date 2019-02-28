專訪／「阿金」陳柏融傻萌圈粉！交往張予曦2年告白竟問：你喜歡我嗎

記者林映妤／專訪

34歲陳柏融在《一吻定情》中飾演狂追猛愛原湘琴的阿金，雖然外型俊美，卻熱血又自帶台客傻勁，圈粉了不少少女觀眾！陳柏融接受《ETtoday》專訪，透露能拿到阿金一角，其實和交往2年多的大陸女友張予曦從旁「助攻」有關。

▲▼陳柏融《一吻定情》飾演阿金相當討喜。（圖／車庫娛樂提供／記者黃克翔攝）

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陳柏融和張予曦2016年合作網路劇結緣，交往至今2年多感情超甜蜜，「一開始是曦曦先去試《一吻定情》，我得知後發現是陳玉珊導演，也很想去試，她試鏡時有和導演聊到我，導演才發現她男友是台灣人，也認識我的經紀公司。後來導演請我去台北試鏡，我拿到阿金的本，也沒挑角色就開始演。」

歷經兩次試鏡，陳玉珊受到陳柏融與生俱來的濃厚「台味」吸引，讓他憑著個人特色，加上女友助攻，終於獲得詮釋經典角色的機會。

▲▼陳柏融以前也是個追愛狂熱者。（圖／記者黃克翔攝）

阿金追愛的猛烈態度和自己相似嗎？陳柏融笑說，20歲時真的有過為愛追去日本兩年，只為了想找到心儀女孩的瘋狂舉動，長大之後比較理性，他露出得意笑容：「我後來比較聰明，很愛思考『反操作』！可能以前太笨，傻爆了！」

就連和張予曦交往，都是他「反操作」來的。2人合作戲劇後成為朋友，某天張予曦對他說「改天探你班！」陳柏融回「好啊好啊」，根本沒當一回事，「很多人說要探班都是說說嘛，也不會來，但她後來竟然真的來了，我就很開心啊！我拍戲習慣是不出門、待在房間，但她來了我竟然會想答應，也出去了。」

2人越來越常相約，某次陳柏融三更半夜找張予曦看電影，「看完之後我就問她『你喜歡我嗎？』她說『喜歡』，就這樣啦！」

▲陳柏融、張予曦交往2年多經常放閃。（圖／翻攝自微博／陳柏融）

交往後雖然時不時發照「灑狗糧」，但其實陳柏融和張予曦因為各自忙工作，一年只能見面2、3次，陳柏融笑說：「我知道她的個性，也很信任她，其實一開始我很黏，還常常為了這件事吵架…」

他射手座愛自由，沒想到女友水瓶座更是獨立自主到他一開始無法適應，「剛交往找不到她我會打20幾通以上電話！打通了就問你剛剛在做什麼、在哪裡、怎麼不接電話？她說在忙啊、開會啊，就會吵架。但後來我們為了彼此改變，打一通她沒接我就不打了，我知道她在工作。」現在2人雖然不常見面，但天天視訊仍能維持感情熱度。

▲陳柏融私下也會對張予曦做貼心小事給驚喜。（圖／記者黃克翔攝）

要說陳柏融和阿金有相似之處，就是喜歡為愛人付出，即使是小事卻相當貼心又誠懇。陳柏融傻笑說：「如果她騎車來找我，剛好下雨了，我就會幫她把車騎回去，讓她搭捷運，這個算嗎？」又透露聖誕節時，他曾偷偷買了一大堆燈飾掛滿家中，張予曦一回家就會看到滿滿的燈，「她開心嗎？開心啊！我看她的表情應該是！」重點是這些燈飾掛上去就拆不掉了，直到搬家前都還在家裡。

儘管這些浪漫舉動好像都有點傻，卻很可愛。2人以「結婚為前提交往」，陳柏融笑說，錢存夠了隨時可以娶，沒有時間表。

飾演阿金獲得空前好評，許多粉絲狂讚他美型又專情，想直接拋棄江直樹，他卻笑說：「看完電影最多粉絲留言問我的就是『張立東到底把你載去哪？』我對這個問題印象最深。」

▲陳柏融演出阿金後獲得不少人氣。（圖／車庫娛樂提供）