胖艾美連續床戰雷神弟！激吻「撕爆襯衫」害羞畫面曝光

▲《好不浪漫》瑞貝爾威爾森人生一夕間多了粉紅泡泡。（圖／Netflix提供）

記者林映妤／綜合報導

「胖艾咪」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）又發揮搞笑功力啦！她在Netflix新片《好不浪漫》和肌肉精壯的「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）連續床戰，卻因為「太激烈」導致她腳趾頭受傷，兩片指甲直接被剝離！

瑞貝爾威爾森在《好不浪漫》的際遇爽到「人神共憤」，原本又胖又魯的她，因一場意外身陷「粉紅泡泡」之中，路上經過的帥哥都哈她，還和連恩漢斯沃在雨中擁吻，悲慘人生一夕間變成浪漫喜劇！

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▲▼《好不浪漫》連恩漢斯沃連續床戰狂秀肌。（圖／Netflix提供）

有一幕她躺在床上接著又撲倒裸著上半身的連恩漢斯沃，看起來「好不浪漫」，但其實她是忍痛演出！因為之前拍攝過程中造成腳趾頭受傷兩片指甲剝落，化妝師還在她上戲前幫她把指甲黏上去，雖然如此，瑞貝爾威爾森也獲得連恩的憐香惜玉頻問：「你還好嗎？！應該很痛吧！」

另外一幕瑞貝爾還要壁咚雷神弟，最後導演直接安排她大享艷福扯開連恩的襯衫，不過工作人員卻特別交代她：「我們只有準備三件連恩的襯衫，所以你只有三次take的機會。」所以瑞貝爾說：「我當然就是全力以赴地撕開他的襯衫了！」

▲▼《好不浪漫》瑞貝爾威爾森享豔福，撕開連恩漢斯沃襯衫。（圖／Netflix提供）