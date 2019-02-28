威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光

記者林映妤／綜合報導

威爾史密斯（Will Smith）傳退出DC超級英雄電影《自殺突擊隊2》！根據外媒《Variety》報導，雖然《自殺突擊隊2》已經準備開始動工，但華納兄弟影業卻可能失去他們系列電影中最大咖的巨星。

雖然威爾史密斯尚未公布是否回歸《自殺突擊隊2》，但已有消息人士向《Variety》透露，他所飾演的「死射」（Deadshot）將不會出現在續集。無法加入續集的主要原因是檔期喬不攏，雙方之間並沒有任何不愉快。

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▲威爾史密斯將不會回歸《自殺突擊隊》續集。（圖／華納兄弟影業提供）

華納兄弟影業還沒正式宣布到底哪些角色會回鍋《自殺突擊隊2》，不過電影公司一直希望像是威爾史密斯或是飾演「小丑女」的瑪格羅比（Margot Robbie）等大咖都能繼續同時演出續集。對於退出《自殺2》續集的消息，威爾史密斯工作室及其發言人都尚未回應。

《自殺突擊隊》首集雖然惹來負評，但仍在全球瘋狂進帳7.46億美金，約新台幣229億元，是2016年華納旗下最賣座電影之一。續集邀來《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）編導，預計今年秋天開始前置，2021年8月6日上映。

▲▼威爾史密斯、瑪格羅比是最受歡迎的大咖，電影公司都希望他們同時回鍋。（圖／華納兄弟影業提供）