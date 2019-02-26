密室逃脫玩出人命！6名參賽者「露醜陋弱點」崩潰求饒

記者林映妤／台北報導

索尼影業最新驚悚片《密弑遊戲》以時下最流行的密室逃脫遊戲為主題，結合闖關遊戲下人性險惡，帶出驚悚元素。《密弒遊戲》讓觀影人能身歷其境地同理闖關者所面臨的緊張壓迫感，彷彿變身遊戲參與者之一，帶來最不同以往地觀影體驗！

例如第一關卡的挑戰「毒火煉獄」，在短短7分鐘的時間內，一連串的致命機關與謎題在預料之外接連發生，若無法在時間內逃出關卡即會喪命，讓所有人都瞬間腎上腺素飆升進入狀況，繃緊神經地賭命求生！

然而隨著破解重重關卡的過程中，6名主角也逐漸意識到，遊戲設計者竟是以每人過往最陰暗不堪的回憶為主題發想，緊扣人性最醜陋的弱點，藉此折磨參賽者的身心靈，讓人在崩潰邊緣顯露最真實險惡的一面，以完成其測試遊戲效果的目的。

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▲▼《密弒遊戲》驚悚中又有人性黑暗面。（圖／索尼影業提供）

導演亞當羅勃提爾表示：「密室遊戲的概念就是不停的解題與破關，而跟所有闖關者一樣，觀影者在看這部電影時，勢必也會情不自禁地找尋大銀幕上所有能解題的關鍵線索，因此每個房間裡最枝微末節的擺設都極為重要，都是需經過精密設計的，這樣你也才能百分百的投入到遊戲裡。」

他也補充說明：「為了能將遊戲內容豐富化，除了緊扣參賽者的心理因素外，每個關卡的房間也都有不同主題設定，例如『顛倒世界』關卡中，即是還原1950年代的撞球室空間，從裝潢擺設到音樂全都如出一轍；而在最後的神祕大魔王關卡中，則是維多利亞時代的圖書館。我相信在觀影者如坐針氈的觀看過程中，勢必也會對每一關的設計感到驚艷與印象深刻。」

▲《密弒遊戲》闖關場景十分用心。（圖／索尼影業提供）

《密弒遊戲》由《陰兒房第4章：鎖命亡靈》亞當羅勃提爾執導、影集《太空迷航》泰勒羅素與《親愛的初戀》羅根米勒等人主演，2月27日上映。