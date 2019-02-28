女神卡卡、布萊德利庫柏爆曖昧！正宮女友、前妻「一個字」加入戰局

記者林映妤／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）在91屆奧斯卡上演唱《一個巨星的誕生》入圍歌曲《Shallow》，超有愛的互動被指火花四射、充滿曖昧，社群網站上甚至有網友笑稱：「他們根本用眼神在做愛！」2人從合作電影開始就爆緋聞，大眾也好奇布萊德利庫柏的正宮女友到底會不會吃醋？

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏爆出緋聞，恐引來伊莉娜沙伊克吃醋。（圖／CFP／達志影像／美聯社）

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雖然卡卡在表演結束下台後，馬上迎來布萊德利庫柏現任女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）的大擁抱，但仍有網友質疑伊莉娜是在「裝大方」，因為有消息頻傳她其實相當顧忌卡卡，而且今年1月還取消追蹤對方的社群網站。

不只交往3年的正宮女友可能吃醋，布萊德利庫柏這位好萊塢發電機的前妻也有動作。美國諧星大衛史派德（David Spade）在IG上傳女神卡卡、布萊德利庫柏的奧斯卡表演畫面，大開玩笑：「這2人有沒有可能還沒上過床？」馬上引來布萊德利庫柏前妻珍妮弗艾斯波西多（Jennifer Esposito）留言「哈！」結果爆出爭議。

▲▼珍妮弗艾斯波西多留言，無奈掀起爭議。（圖／翻攝自IG／大衛史派德／珍妮弗艾斯波西多）

遭到網友非議後，珍妮弗艾斯波西多也跳出來表示：「我就是覺得大衛史派德發的內容很好笑，所以我就笑了，而我有對任何有趣的事感到好笑的權利！」對於網友惡意攻擊她感到超病態，另外有人說她個人回憶錄中暗嗆的舊愛就是布萊德利庫柏，她則表示自己根本沒說那個人是誰。