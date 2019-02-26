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蔡阿嘎「巨星規格」登國際媒體！　網激動狂喊：台灣之光

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber在台灣成為超夯行業，出道10年、堪稱祖師爺等級的蔡阿嘎依然人氣不減，就連馬來西亞的報紙都對他做了全版的報導，堪稱是巨星級的待遇，不過有眼尖網友發現馬來西亞媒體形容他是「活化石」當場笑歪，虧他：「你又一個成就解鎖了耶！」

蔡阿嘎25日在臉書報喜，原來是他登上馬來西亞的民生報，不只出現在頭版，在內頁還以「全版」的版面被大篇幅報導，人氣獲得國際媒體認證，讓他興奮說道：「我出現在馬來西亞的報紙上耶！！！！還一整個版面的報導耶，帥呆了！！！我也可以進軍大馬市場了嗎？哈哈哈哈～」

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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不過有網友發現，該報導標題把蔡阿嘎形容成「網紅活化石」，在留言區大歪樓虧他「長青樹變活化石」、「我只看到活化石」、「解鎖成就，已成活化石」、「活化石可以製作成標本了」、「已經到了活化石的等級了」。

雖然收入可觀，但其實不是每個YouTuber都能這麼受歡迎，蔡阿嘎曾在接受週刊訪問時提到，要時刻觀察觀眾的口味、趨勢的變化、演算法改變等，做足功課才能在競爭激烈的環境中屹立不搖，此外還要有一顆強大的心，像他總被酸是跳樑小丑、譁眾取寵、過氣網紅，也是經過多年的淬鍊，才成為一代霸主。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎登上馬來西亞報紙。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

至於YouTuber是不是真的那麼好賺，蔡阿嘎不諱言想透過YouTube廣告分潤賺錢，其實很難，「我記得我第一個月拿到那廣告分潤就三、四千塊；但是我拍成這樣，才三、四千塊喔？所以那時候根本不會想說要把這個（拍片）當成正職。」直到接了業配才開始感覺到，「好像比我上班薪水還好呢？那我幹嘛還要上班？」

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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