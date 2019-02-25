林明禎被蜂螫「右臉劇痛毀壞」！　崩潰尖叫緊急送醫

娛樂中心／綜合報導

「真人版娜美」林明禎隻身來台發展，短短5年在台灣交出主演電影《瘋狂電視台瘋電影》，擔任女主角，25日卻驚傳在大安森林公園被蜜蜂螫傷，右半邊臉頰頓時刺痛異常，嚇得工作人員趕緊將她送醫治療。

據《蘋果日報》報導，林明禎25日上午在大安森林公園工作時，不慎被蜜蜂螫到右臉，瞬間半邊臉劇痛，她當場痛得大叫，被工作人員帶到附近廁所沖水，最後才送到大醫院治療，目前已施打破傷風，並且服用抗敏藥物，之後必須再觀察有無其他症狀。

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）



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林明禎曾談到自己曾經是個工作狂，一年365天都沒有休息，「我在馬來西亞有做小生意，開始非常壓抑就常常靠藥物，因為有內分泌失調、腸胃炎等，之後服用類固醇，身體狀況糟糕，但是我是做美容，我的皮膚越來越糟，當我自信介紹顧客產品後，客人就說我用了臉也會像你一樣嗎？」

「這句話讓我整個傻住，我就很難過對鏡子哭，想說不能這樣子、要改變自己才開始運動。」林明禎也分享一段話，「全力以赴接受現在的自己，讓自己成為更好，一定要在生命中找到你愛的人事物，活出你的熱情。」也談到自己一開始不太會運動，都是靠自己在家瑜珈墊做核心運動，才練出現在的完美身材。

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）