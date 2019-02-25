ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林明禎被蜂螫「右臉劇痛毀壞」！　崩潰尖叫緊急送醫

娛樂中心／綜合報導

「真人版娜美」林明禎隻身來台發展，短短5年在台灣交出主演電影《瘋狂電視台瘋電影》，擔任女主角，25日卻驚傳在大安森林公園被蜜蜂螫傷，右半邊臉頰頓時刺痛異常，嚇得工作人員趕緊將她送醫治療。

據《蘋果日報》報導，林明禎25日上午在大安森林公園工作時，不慎被蜜蜂螫到右臉，瞬間半邊臉劇痛，她當場痛得大叫，被工作人員帶到附近廁所沖水，最後才送到大醫院治療，目前已施打破傷風，並且服用抗敏藥物，之後必須再觀察有無其他症狀。

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）

請繼續往下閱讀...

林明禎曾談到自己曾經是個工作狂，一年365天都沒有休息，「我在馬來西亞有做小生意，開始非常壓抑就常常靠藥物，因為有內分泌失調、腸胃炎等，之後服用類固醇，身體狀況糟糕，但是我是做美容，我的皮膚越來越糟，當我自信介紹顧客產品後，客人就說我用了臉也會像你一樣嗎？」

「這句話讓我整個傻住，我就很難過對鏡子哭，想說不能這樣子、要改變自己才開始運動。」林明禎也分享一段話，「全力以赴接受現在的自己，讓自己成為更好，一定要在生命中找到你愛的人事物，活出你的熱情。」也談到自己一開始不太會運動，都是靠自己在家瑜珈墊做核心運動，才練出現在的完美身材。

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎臉書）

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀

《大學生》女星當伴娘「有禮貌穿搭」激美！　貼心舉動網讚爆：超善良

爸爸被電鋸鋸腳見骨！　茵聲大哭崩潰…卡詞2hr「導演暴怒開罵」

郭雪芙「無P高清素顏特寫」長這樣！　美肌off…網傻眼：嚇死人

轟東區沒落！　羅霈穎「驚人百萬收租」…4億房產大亨身家曝光

變態導演「逼舔手指」逞獸慾！　《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

老公出差像丟掉！　她直覺有小三「卻信了超歪理由」…老司機搖頭：妳太好騙

辣妹名模整失敗「全臉崩壞」！　狂噴膠味網傻眼：錢白花了

BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林明禎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰撞鬼「飯店整面牆血紅色」　狂搬家具堵門..經紀人一看秒懂
  2. 親了！李鍾碩「嘴巴微張甜吻」李奈映　粉絲尖叫：想咬下去嗎
  3. 台灣圍棋女神黑嘉嘉又贏了！　日本奪季軍「200萬獎金」
  4. 慢慢說利得彙「肋骨斷2根」　8年男友安慰：看起來比較瘦！
  5. 奧斯卡5大陰謀論／最佳影片得主打臉他、拿4獎開刀藏心機黑幕
  6. Ashly第一次睡尼克家「見紅」！　床照流出…她傻眼：這人很陰險
  7. 朴志訓登台倒數！工整字跡親筆信送台粉 　見面會MC是她
  8. 高大成談靈異事件⋯攝影棚燈光忽滅　謝震武嚇傻猛抓頭皮
  9. 白安新巡演「等了4年」　緊張喊：這不是我一人的演唱！
  10. 最真實的玖壹壹！RUN新聞台中特企野生春風搭公車~

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366