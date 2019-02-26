阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

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阿諾（涂珊）2017年和任職於Google的工程師男友Allen結婚，現在婚姻事業都安穩，但其實過去她曾罹患憂鬱症，在租屋處甚至想過跳樓輕生，壓力大到身心都出問題，答應老公求婚後一度因為雙方觀念不合鬧分手，當時她向老公求救，對方卻冷回：「我不要理你，你要自己學著對講話負責。」

據《蘋果日報》報導，阿諾主持節目爆紅，卻也惹來不少負面聲浪，曾有2萬人的論壇狂罵她，讓她承受極大壓力，天天都在家裡哭，睡覺就連翻身都會驚醒，當時住在頂樓加蓋的地方，還想過跳樓輕生，直到2014年她認識老公，才真正走出憂鬱，開始學習讓自己好好休息。

▲阿諾。（圖／翻攝自阿諾臉書）



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怎料，2015年在答應老公求婚後，傳出阿諾要求華麗婚禮導致婚事停擺，但她解釋當時只是兩人吵架冷戰，忍不住情緒就脫口「我們分手了」，沒想到卻被大作文章，就連老公也不理她，要她為自己的行為負責，「我怕我沒有辦法接受，他們再接下來的輿論。」讓她開始學會為對方和私事保留多一點隱私。

其實阿諾曾有段無名時期，沒有固定收入，賺得錢也很少，繳完房租就沒剩多少了，甚至有時連房租也不夠，只能跟朋友借，於是她常常穿著睡衣偷偷跑去經紀公司辦公室拿泡麵、到茶水間拿零食，或是錄影多拿幾個便當、出外景就打包沒吃完的食物，才暫時解決餓肚子的問題，當時165公分的她瘦到只剩40公斤。

▲阿諾。（圖／取自阿諾臉書）



《食尚玩家》前輩浩子看出阿諾經濟有困難，時常關心她：「每個月吃飯都還OK嗎？沒錢吃飯的時候，妳就來我們家，反正才多一副碗筷。」且不只這樣講過一次，由於節目沒有治裝費，她又沒有名氣、沒有人贊助，莎莎也會大方要她到自己店裡挑選，當時她雖然不好意思真的到別人家裡吃飯、拿免費衣服，但曾經受到的關懷，讓她至今感念在心。