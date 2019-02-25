郭雪芙「無P高清素顏特寫」長這樣！　美肌off…網傻眼：嚇死人

記者田暐瑋／綜合報導

郭雪芙雖然已經30歲了，但保養得宜，看起來仍像少女一般，近日她和閨蜜袁艾菲出國旅行，幾乎是天天都沒化妝，展現滑嫩白皙的好膚質，這次她又PO出剛起床的近距離自拍照，鼻翼上看不出毛孔，眉毛略為稀疏，隱約有一點黑眼圈，但顏值還是高到爆表，讓不少人傻眼：「素顏還敢這麼特寫的女星也只有妳了！」

郭雪芙25日在IG發文，PO出剛起床的自拍照，只見鏡頭和臉的距離大約不到15公分，臉上絲毫看不出瑕疵，雖然鼻翼略微發紅，還有些暗沉，眉毛較為稀疏、眼下的黑眼圈也有些明顯，但皮膚還是吹彈可破，看不到毛孔和痘痘，和化妝後幾乎沒有差別，網友傻眼說：「皮膚好到嚇死人！」





▲郭雪芙素顏特寫。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

曾被問到是否有特別注重的臉部保養，郭雪芙當時笑說隨著年齡的增長，臉部很多地方會漸漸的往下降，以前比較在乎保濕，但近來也開始會注重緊緻跟拉提。此外，她也會特別注意嘴唇保養，以前只會保養嘴唇表面，現在還會特別塗抹唇周，搭配按摩更能有拉提的效果。

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郭雪芙也分享過維持體態的方法，運動方面，她有上過皮拉提斯，幫助身型拉出線條，也有上過有教練引領的局部健身課程，對於雕塑曲線頗有幫助，當然光靠活動身體還不夠，她也有調整飲食習慣，比方說一起床就先喝溫開水，排掉體內毒素，另外，她也盡量不喝手搖飲，只會喝薑茶、桂圓紅棗茶等有助於女孩身體的飲品。





▲郭雪芙保養得宜。（圖／翻攝自郭雪芙IG）