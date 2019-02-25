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《大學生》女星當伴娘「有禮貌穿搭」激美！　貼心舉動網讚爆：超善良

記者田暐瑋／綜合報導

藝人小優從節目《大學生了沒》出道，因個性大喇喇，總給人搞笑、開朗的形象。近日她出席高中同學婚禮當伴娘，穿上灰紫色的美麗禮服，性感中又不失優雅的打扮展現女人味，有網友發現她有個「貼心舉動」，大讚：「不搶新娘風采的好伴娘！」

小優24日出席好友婚禮擔任伴娘，穿著灰紫色的深V長裙，手上還戴著花圈手環，禮服的薄紗材質讓她像極了仙女，隱約露出胸前事業線，展現性感女人味，雖然禮服擋不住曼妙身材，但她即使是在室內，大部份時間肩上還是都披著大披肩，似乎是不想搶走新娘風采，低調又貼心的舉動讓網友讚賞不已。

▲小優。（圖／翻攝自小優IG）

▲小優當伴娘小露性感，不忘披披肩。（圖／翻攝自小優IG）

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女星的婚禮穿搭向來是外界關注焦點，林允先前抽空出席親哥哥的婚禮，當她上臺致辭時，坦言自己非常緊張，更表示這是她人生第一次在婚禮上講話，她先感謝了父母的養育之恩，並祝福一旁的哥哥、嫂子：「希望你們開開心心！幸幸福福！」只見畫面中，她身穿白色T恤，搭配黑色牛仔長褲，一頭長髮也沒特地做髮型，打扮十分低調。

茵茵先前出席婚禮，則是紮起公主頭，及胸長髮隨意散落在臉龐，襯托出V字瓜子臉，身穿一襲水藍色洋裝，上半身蕾絲透膚的布料，內搭白色小可愛，展現若隱若現的美感，腰部鬆緊設計包出腰身，下半身拼接紗裙，流露出浪漫小女人的氣息，蹬上露趾高跟涼鞋，打扮得很有氣質，卻又不會搶過新娘風采，受到一片好評。

▲小優。（圖／翻攝自小優IG）

▲小優當伴娘。（圖／翻攝自小優IG）

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