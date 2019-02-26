咘咘、BO妞和好了！　「暖心4不合約」管住妹妹…修杰楷也服了

記者田暐瑋／綜合報導

賈靜雯日前PO出咘咘、Bo妞吵架互推的影片，她附上臉色不對勁的表情符號說：「妳們打架這樣對嗎？？！！」引來許多網友搖頭：「這一定要好好教育！」不過修杰楷26日一打二帶女兒們出門，姊妹倆乖巧坐在後座，還貼心「約法三章」當個乖寶寶，讓他相當有成就感。

修杰楷26日帶女兒們出門，照片中只見姊妹倆坐在後座安全座椅上，氣氛看起來相當和樂，和先前打架的模樣差很大，他欣慰說：「出門前都先溝通好兩位在後面自己坐不要吵架、不要搶東西、不要亂哭、不要一直要抱......」感謝女兒們給了自己面子。

▲修杰楷。（圖／翻攝自修杰楷IG）



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因為姊妹倆乖巧，修杰楷一路上播放咘咘、Bo妞喜歡聽的音樂，咘咘、Bo妞也得到了小果凍禮物，讓他驕傲說：「身為你們老爸的我覺得很有成就感！」有網友笑虧「這是在打臉老婆賈靜雯嗎」、「爸爸得分」。

賈靜雯日前PO出女兒們的打架影片，看到Bo妞獨自坐在小椅子上玩東西，咘咘連續動手推了妹妹4次，沒想到，妹妹下一秒出手反擊了！緊緊抓著她的手指頭甩了不少下，她似乎因此被抓痛，忍不住看著手指頭放聲大哭了起來。

▲修杰楷。（圖／翻攝自修杰楷IG）



雖然不清楚事情始末，但有部分網友認為咘咘一開始就不可以推Bo妞，「妳不應該先動手的，人家也不會反擊妳！」但也有人很佩服賈靜雯有勇氣PO出這段影片，「因為一定會有人藉此批評小孩，相信爸媽一定會教導咘咘的行為。」粉絲表示反而一直注意Bo妞的表情，「有個性的波妞，可愛呀！」