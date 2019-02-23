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轟東區沒落！　羅霈穎「驚人百萬收租」…4億房產大亨身家曝光

記者田暐瑋／綜合報導

「東區羅姐」羅霈穎13日有感而發，在臉書呼籲台北市長柯文哲「讓台北復活吧讓東區起死回生吧！」卻被柯文哲反擊：「先降房租。」但其實她投資眼光精準，目前有5間房產，每個月光是租金就入帳50萬元台幣，一年就600萬台幣，如今身價破億，是個不折不扣的包租婆。

羅霈穎年輕時就被爸爸灌輸投資房產觀念，在上海新天地地鐵站附近就有2間房產，1間自住、1間租人，雖然房租只開2萬元，算是相對便宜，但她約一簽就是4年，有人幫忙顧房子讓她樂得輕鬆，且買下後從來沒有租屋空窗期，租金從一開始的1.7萬漲到現在的2萬元。

▲羅霈穎。（圖／翻攝自羅霈穎、柯文哲臉書）

▲羅霈穎和柯文哲。（圖／翻攝自羅霈穎、柯文哲臉書）

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在大陸的另一間位於浦東江邊，羅霈穎利用大陸這幾間房產的租金，一個月就賺進了50萬的租金，用來繳台灣位於八德路房產的房貸，另一間位於東區的房子則是用來和媽媽自住，先前她更預告東南亞投資案及準備在墾丁蓋民宿的一處土地，身價粗估至少破4億元台幣，購屋祕訣則是「寧買蛋黃區1間廁所，也不買郊區大房，交通便利、地段好，才是買房首選。」堪稱是億萬包租婆。

至於被柯文哲酸「要不要降房租？」據《自由時報》報導，羅霈穎則喊冤：「柯市長冤枉呀！我只是覺得東區淒涼。」強調自己在東區沒有房子出租，純粹是希望東區能更加進步，「柯市長真的太高估我了，我房子都是自住。」

▲羅霈穎。（圖／翻攝自羅霈穎、柯文哲臉書）

▲羅霈穎。（圖／翻攝自羅霈穎臉書）

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