公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

記者田暐瑋／綜合報導

老一輩撫養孩子的方法千奇百怪，像是深信捏鼻子會讓鼻子變挺、衣服穿越多越好等等陳舊觀念。一位年輕媽媽某次回家，竟發現公婆圍在孩子旁邊，用手在玩兒子的小雞雞，她當場傻眼，沒想到公婆的回答讓她更是崩潰。

年輕媽媽艾芮絲透露，從小就被媽媽灌輸小孩要多捏鼻子才會有高挺鼻樑的觀念，到現在也不斷叮嚀要繼續捏孫子的鼻子，她認為捏鼻子只是小事，無傷大眼，但閨蜜卻警告她不可以輕忽，自爆某天回家看到公婆用手在玩弄孫子的小雞雞，讓她當場看傻眼。

▲公婆摸孫子的小GG。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



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強壓著驚恐，閨蜜問公婆為什麼要用手又摸又玩，沒想到公婆竟回：「沒有啦～這小孩齁，就是要摸一下，要彈一下他才會長大！」艾芮絲聽完閨蜜的經驗，崩潰發毛說：「這什麼道理？！這是不對的事吧！」節目其他來賓傻眼到說不出話，尷尬說：「好可怕的公婆！」

老人家迷信的案例層出不窮，曾有網友透露，婆婆在三重某間宮廟「共修」，裡面也有個女性自稱有大成就，每天下午有廣播節目，婆婆每天聽、還花了很多錢買香、金紙、成藥，就為了「紅利集點換師父帶念CD」；買來自己用自己吃就算了，還拿這些藥給還沒上幼兒園的孫子吃，讓她非常困擾。

▲公婆摸孫子的小GG。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



「一方面要顧婆婆的面子，又擔心兒子被餵食成藥」，原PO說，她只能用各種方式讓婆婆了解，小孩吃成藥會傷到肝、腎，至於花了很多錢，只要沒有借貸，她也就算了；不過長期跟婆婆溝通之後，她發現「當一個人入迷時，他信的只是他想信的，眼中的師父是想像中的、不是真正的」，所以要讓人「夢醒」、「承認自己是錯的」，太難了。