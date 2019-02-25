孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐轉型成為超夯YouTuber，目前就讀能仁家商，回歸高中校園生活，日前他「終結單身」，新對象是愛跳舞、有著大眼甜笑的萌系女孩，有網友覺得還有點像子瑜，兩人互動時充滿粉紅泡泡，他更是漲紅了臉，緊張直呼：「比做有氧還累！」讓女方害羞直傻笑，可愛互動讓許多網友大讚：「超配！」

孫安佐日前在公館商圈被黑男捕獲，大方接受限時配對，開出在15分鐘內找到愛運動萌系女孩的條件，果然黑男順利達成任務，母胎單身19年的他一看到新對象出現臉瞬間漲紅，彼此對視時更是頻頻傻笑，不斷搓手直呼「超級緊張」，似乎相當滿意這個新對象。

▲孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）



請繼續往下閱讀...

女方對孫安佐印象也相當好，滿分10分就給了8分，大讚孫安佐人親切又nice，而孫安佐更是給出滿分100分的85分，坦言女孩是自己的菜，唯一可惜的一點是女孩只有看過哆啦A夢一部動漫，「哎呀，動漫的量…一部果然還是不OK啊！不過可以培養啦～」

▲孫安佐超害羞。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）



最後女孩抽到被公主抱3圈的遊戲挑戰，平常臥推110公斤的孫安佐一臉輕鬆，臉不紅氣不喘就把女孩抱起來，讓女孩羞得猛嬌笑，轉到第3圈時他還調皮像在做舉重一樣，把女孩上下移動，不少網友笑說「安佐真的很單純哈哈」、「兩個都單身19年，就是緣分了」、「他在公主抱的時候，想的是舉重訓練XDDDD」、「看起來很登對耶」。

▲孫安佐合照萌系女孩。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

▲女孩被指撞臉子瑜。（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特、子瑜IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自臉書／黑男邱比特）