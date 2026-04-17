4月17日星座運勢／愛情不再猶豫！牡羊果斷做決定 天蠍回歸初戀熱情
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：成功完成任務
感情：戀情令人心動
財運：獲得出版回報
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：時刻保持警惕
感情：聆聽家人意見
財運：勞力獲得財務
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：誠實完成工作
感情：愛的圓滿如意
財運：投資金融收益
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：有效表達意見
感情：勇敢表達愛意
財運：得到專利費用
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：促進共同發展
感情：耐心等待機遇
財運：獲得創意利益
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：解決工作困擾
感情：美好愛情甜蜜
財運：更多事業收入
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：舉辦慶功活動
感情：愛意彼此交織
財運：增加事業收益
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：冷靜避免錯誤
感情：回歸初戀熱情
財運：培訓獲得回報
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：挑戰彰顯實力
感情：信任對方付出
財運：增加活動收益
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：為目標來奮進
感情：果斷做出決定
財運：獲得意外商機
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：射手
獅子座 ♌
工作：建立成功典範
感情：觸動心靈深處
財運：獲得文化收益
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天秤
射手座 ♐
工作：協調解決衝突
感情：享受生活樂趣
財運：人才招聘獲利
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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