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4月17日星座運勢／愛情不再猶豫！牡羊果斷做決定　天蠍回歸初戀熱情

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：成功完成任務

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感情：戀情令人心動

財運：獲得出版回報

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：時刻保持警惕

感情：聆聽家人意見

財運：勞力獲得財務

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：誠實完成工作

感情：愛的圓滿如意

財運：投資金融收益

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：處女

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：有效表達意見

感情：勇敢表達愛意

財運：得到專利費用

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：促進共同發展

感情：耐心等待機遇

財運：獲得創意利益

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：解決工作困擾

感情：美好愛情甜蜜

財運：更多事業收入

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：雙子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：舉辦慶功活動

感情：愛意彼此交織

財運：增加事業收益

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：冷靜避免錯誤

感情：回歸初戀熱情

財運：培訓獲得回報

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：挑戰彰顯實力

感情：信任對方付出

財運：增加活動收益

幸運色：棕色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：為目標來奮進

感情：果斷做出決定

財運：獲得意外商機

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：射手

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：建立成功典範

感情：觸動心靈深處

財運：獲得文化收益

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：天秤

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：協調解決衝突

感情：享受生活樂趣

財運：人才招聘獲利

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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