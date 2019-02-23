《大娛樂家》有續集！休傑克曼回歸開金口　影迷爆哭：最好的消息

記者林映妤／綜合報導

休傑克曼（Hugh Jackman）主演的《大娛樂家》正在籌備續集！根據外媒《The Sun》報導，《大娛樂家》導演麥可格雷希（Michael Gracey）透露，2人確實為了這個在全球相當成功的IP推行下一步計畫，「當一部電影取得如此巨大的成功，被要求續集的確是很自然的。」

《大娛樂家》拍攝續集消息一出，影迷也留言嗨爆：「我要哭了！」、「再唱起來！」、「IMAX排起來！」、「嗚嗚嗚太期待了！」、「今天聽到最好的消息！超愛這部電影！」

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▲▼《大娛樂家》籌拍續集，讓許多影迷相當興奮。（圖／《大娛樂家》劇照）

《大娛樂家》2017年底上映時，曾被影人評為搞砸的失敗之作，不過顯然觀眾很買單，不僅在網路上成為熱門話題，躍升史上票房第三高的音樂劇，電影中首首歌曲也都擁有極高的傳唱度。

麥可格雷希首次執導長片就獲得肯定，他也表示為了符合觀眾期待，自己與休傑克曼已經著手籌備續集計畫，不過目前尚未確定會是「續集」或「前傳」。然而其他演員如蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）、柴克艾弗隆（Zac Efron）、贊達亞（Zendaya）、基拉塞特爾（Keala Settle）是否回鍋還未有答案，至少製作《This Is Me》、《Never Enough》的音樂創作團隊帕塞克與保羅（Pasek and Paul）應該會回歸。

▲▼柴克艾弗隆、贊達亞、基拉塞特爾是否回歸目前是未知數。（圖／《大娛樂家》劇照）

麥可格雷希也談及籌備《大娛樂家》時長達8年碰壁，像是投資方對電影沒信心而撤資等等，電影上映初期也不被看好。但好萊塢人士也向《The Sun》表示，雖然電影評論家看衰《大娛樂家》，但觀眾票房反應卻顛覆了眾人預測，這種票房現象已經許久沒出現在好萊塢了。

▲休傑克曼日前在全英音樂獎飆唱《The Greatest Show》仍令影迷熱血沸騰。（圖／CFP）