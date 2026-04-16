米可白40歲生日前夕「第一次燙髮」剪更短！成果絕美…震撼2.4萬人

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）儘管工作忙碌，私下仍不時會拍攝影片與粉絲互動。她15日便在社群網站上傳一段頂著新髮型跳舞的影片，至今已吸引2.4萬人按讚朝聖！

▲米可白將在19日迎來40歲生日。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



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畫面中，可以看到米可白頂著空氣瀏海，將頭髮修剪至耳下長度，搭配微捲的燙髮，不但增加蓬鬆感，燙過的髮尾還帶有自然弧度，修飾臉型的同時也增添了幾分俏皮。

▲米可白第一次挑戰燙頭髮。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



除了新髮型吸睛，米可白的穿搭也展現出玲瓏有緻的身材。她身穿一件綠色花紋的平口背心，不但襯托出性感的肩頸線條，豐滿北半球也若隱若現；下半身則搭配高腰牛仔褲，勾勒出纖細腰身。

▲米可白其實還想剪更短。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



之所以換髮型，是因為米可白將在19日迎來40歲生日。於是她決定不但把頭髮剪更短，還挑戰了「第一次燙頭髮」，展現煥然一新的面貌，「我好正啊！我要當妹子」，顯然非常滿意新髮型。