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小孩行為超異常！媽驚恐揭開真相：高智商連環殺手轉世

記者林映妤／台北報導

生死之謎一直以來都是最具爭議性的話題之一，「輪迴轉世」是否真的存在，始終是人類無法用科學去證實的未解之謎。恐怖片《鬼裔》正是取材自這個科學界至今仍無法解釋的超自然現象，描述一名從小智力與學習能力異於常人的孩子，其種種詭異行徑不禁令人懷疑他是否就是高智商連環殺手的投胎轉世。

▲▼《鬼裔》泰勒席琳、傑克森勞勃史考特。（圖／車庫娛樂提供）

▲《鬼裔》描述連環殺手可能投胎轉世到小孩身上。（圖／車庫娛樂提供）

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世界各地也不時傳出疑似輪迴轉世的案例，過去就有電視節目報導過，一名在911事件3年後出生的男童，從小便對飛機莫名恐懼，並在3歲時告訴家人自己是911事件的罹難者轉世；一名斯里蘭卡女孩，聲稱自己前世是遭人推下河流溺斃，最終也真的找到前世的家人與居所。輪迴轉世之中，最有名的例子莫過於藏傳佛教中的「活佛」概念，還有同一個時間點有人死亡與誕生，死去之人的靈魂便會佔領新生兒的身體去完成未了之事，被稱作「鬼裔現象」。

《鬼裔》由《亡靈契約》、《假期真要命》導演尼可拉斯麥卡錫（Nicholas McCarthy）執導，新版《禁入墳場》編劇傑夫布勒（Jeff Buhler）執筆。演員陣容，則找來《勁爆女子監獄》泰勒席琳（Taylor Schilling）以及賣座恐怖大片《牠》中的童星傑克森勞勃史考特（Jackson Robert Scott）。

▲▼《鬼裔》泰勒席琳、傑克森勞勃史考特。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《鬼裔》泰勒席琳、傑克森勞勃史考特。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《鬼裔》泰勒席琳、傑克森勞勃史考特。（圖／車庫娛樂提供）

《鬼裔》故事描述單親媽媽莎拉對於兒子邁爾斯日益詭異的行為感到擔憂，令她開始懷疑兒子是不是遭到邪靈附身。擔心家人安全遭受威脅，莎拉必須盡快採取行動，出於她身為母親的天性關愛並保護邁爾斯，同時又急需調查到底是什麼原因造成邁爾斯的黑暗轉變。電影3月15日上映。

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