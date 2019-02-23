「被隱形」超失落…　賈永婕秒曬「透視泳裝照」深溝成亮點！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人賈永婕2002年和德杰建設少東王兆杰結婚，兩人一共生了3名兒女，平時常透過社群網站，分享生活上遇到的各種趣事，以及家庭點滴。沒想到，她近來逢人屢被問及孩子和老公的近況，卻都沒人提到她，忍不住故作生氣地表示：「很好！很好！你們就當我隱形好了！」

▲賈永婕常透過社群網站分享一家5口生活點滴。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕22日透露，昨天帶兒子去買文具時，文具店老闆說，「弟弟你的作業寫得好可愛！」前天走在路上時，也有人關心起她老公的腳傷問道，「你老公還好嗎？祝你老公的腳早日康復！」到了大前天，她一早去菜市場買菜時，老闆娘則是大讚，「你兩個女兒越來越漂亮了！」

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一連三天下來，自己都沒有被提到，賈永婕忍不住吃味，還故作生氣地表示，「很好！很好！你們就當我隱形好了！我一點也沒有失落感…哼！」然而，引人注意的是，她發文同時，不忘曬出一系列泳裝辣照，在海邊展現前凸後翹的好身材，加上胸前交叉透視設計，讓傲人事業線若隱若現，性感指數直破表。

▲賈永婕一連曬出4張泳裝辣照。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

照片中，賈永婕整個人側躺在沙灘上，搭配整片海灘美景，引來不少粉絲驚呼太犯規了、紛紛留言激讚，「太正了」、「身材太辣了」、「天啊！超美的」，然而，面對有網友調侃笑虧，「所以今天狂曬自己美照，增加存在感。」她本人則幽默回應，「我沒有啊？哪有（嘴超硬）。」