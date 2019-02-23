2歲小海綿「正面照」被拍！　機場牽Baby吃糖玩耍…網友卻怒了

記者劉宜庭／綜合報導

女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚後，育有2歲「小海綿」，夫妻倆平時對孩子的隱私非常保護，從未主動讓兒子正臉見光，就連曬娃照片都會刻意避開臉部。沒想到，近來小海綿跟隨媽媽現身香港時，意外被港媒捕獲到真面目，引發外界熱議。

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▲Baby與黃曉明婚後育有1子「小海綿」，一家三口幸福美滿。（圖／翻攝自微博／Angelababy、翻攝自YouTube）

Angelababy近來現身香港，出席電影活動，平時對照顧孩子十分用心的她，這次也帶著小海綿一起前往，出現在機場的身影，也被香港《壹週刊》拍到。當時包括她在內，一共有5人合力照顧著小海綿，當小海綿開心吃糖吃到滿臉都是，Baby也親手幫忙用紙巾擦拭，臉上流露滿滿母愛。

期間，小海綿十分活潑，一被放到地上，立刻牽著Angelababy的手開心繃跳，活力十足，內雙眼皮加上渾圓大眼，被形容宛如黃曉明走紅前的樣子。然而，小海綿罕見被港媒拍到正臉，雖然有打上馬賽克，不過網友對此評論兩極，有人直誇小海綿可愛，但也有人不滿表示，夫婦倆堅持不曝光孩子長相，認為外界應該要給予尊重。

▲黃曉明、Angelababy從未主動曝光小海綿正臉。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

事實上，黃曉明先前就曾在節目上直誇小海綿長得很像自己，甚至比他小時候還帥。過去有媒體曝光兒子無P正臉照，他一度衝動怒嗆：「我跟你死磕到底。」不過他後來刪文，經過一段時間冷靜後，理性向外界喊話，「我知道，做為一個公眾人物，私人空間是個不太能強求的事情。可我還是希望，能給我們的孩子一個普通的，不背過度關注的成長空間。」

黃曉明認為，小海綿並非公眾人物，「或許他長大後會自己想走到大家面前，可是不是現在。」當時，他無奈表示，或許未來孩子還是會被媒體、路人拍到，「但懇請和希望不要曝光或勞煩幾秒遮下臉，這是作為一個父親的請求，謝謝大家。」