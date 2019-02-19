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黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

記者劉宜庭／綜合報導

黑人（陳建州）本身在演藝圈中，是出了名的愛車，私下也常開超跑外出，然而，其實他和范范（范瑋琪）當年剛開始交往時，都是騎著爺爺奶奶送他的第一台機車「三冠王」載她，如今事隔10多年，他翻出當年小倆口騎著這台機車的寶貴合照，卻也勾起不少網友心中回憶，更有人驚呼根本是「一代神車」！

▲黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲黑人翻出當年騎著「三冠王」載范范的照片。（圖／翻攝自黑人臉書）

黑人18日晚間透過社群網站發文，翻出2張陳前舊照，文中開心寫道：「三冠王！」畫面中，只見他騎著當年經典機車「三冠王」，帶著瓜皮安全帽，機車後座則載著當年的女友、也就是如今的老婆范范，小倆口同時對著鏡頭微笑。

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有眼尖網友觀察出，照片應是黑人主持《TV搜查線》所拍，推估照片拍攝時間，至少已是10多年前。畫面曝光後，不但勾起許多七、八年級生對節目的印象，其中「三冠王」更是成為許多網友目光焦點，不少人驚呼，「也是一代神車」、「超級經典的125」、「哈哈哈哈我媽還在騎這台」。

黑人過去曾提到，自己人生的第一台車，是爺爺奶奶送給他的生日禮物三冠王機車，且至今都還留著，「爺爺不在了，一定要留著，一輩子都不會賣！」原來，從高中開始，他就沒跟家裡拿任何一毛錢，都是靠球隊在養他，「球隊會有一些獎金，我都會拿回家給爺爺。」後來他考上文化大學，每天都要上山，爺爺就幫他買了人生當中第一輛車，也就是三冠王。

▲▼黑人陪奶奶去掃墓，祖孫倆手牽手著畫面超溫馨。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲三冠王是爺爺、奶奶送給黑人的生日禮物，照片為黑人與奶奶。（圖／翻攝自黑人臉書）

當時，陳建州每天騎著那輛車上學和練球，直到和范瑋琪交往，也還是騎那台，「這就是為什麼我這麼愛她的原因⋯她願意跟著我一起苦，她的父母也是，願意讓她跟我交往⋯。」如今他曬出騎著這台車載范范的合照，不但勾起許多網友心中回憶，相信對夫妻倆來說，也都有著非凡意義。

▲▼黑人教范范說「客家吉祥話」　奶奶一聽紅臉冒汗了。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲黑人、范范相愛18年，婚後育有雙胞胎「飛飛翔翔」。（圖／翻攝自黑人臉書）

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關鍵字

黑人, 陳建州, 范范, 范瑋琪, 三冠王

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