ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范冰冰分手了？　李晨外出購物「2大細節」洩真相！

記者劉宜庭／綜合報導

范冰冰自「陰陽合同」風暴後，演藝事業陷入停滯，螢光幕前神隱近1年，和男友李晨的感情進展，也備受外界關注，陸網上甚至數度瘋傳2人分手，但官方並未證實該項消息。近來，李晨被目擊外出購物，期間出現「2大細節」，引發外界推測他與范冰冰之間的感情現況，意外掀起一陣熱議。

▲▼范冰冰、李晨認愛3周年。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰、李晨感情狀況備受外界關注。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

據陸媒報導，李晨日前外出被拍到，現身街頭逛街，當時他身穿咖啡色大衣，儘管低調戴著墨鏡，仍藏不住高挑身材和明星氣勢。然而，他結束購物後，身旁隨行工作人員手上幫忙拎著的女包，立刻勾起目擊者的注意，該款粉色系包包上頭印有卡通花紋，引發外界聯想「一看就是范冰冰的包」。

除此之外，李晨不久後，便開車回到范冰冰住處的地下車庫，雖然下車時沒拿出粉色包就匆匆上樓，但從這2大細節看來，外界推測雙方應仍維持情侶關係，也間接打破早前瘋傳的分手傳聞。

▲李晨購物被拍。（圖／翻攝《新浪娛樂》）

▲李晨購物被拍。（圖／翻攝《新浪娛樂》）

李晨2015年認愛范冰冰，並於2017年女友9月生日會上求婚成功，傳出原預計在2018下半年舉行婚禮，不過在女方發生逃稅事件後，婚禮進度完全停擺，他也隨之轉為低調，跟著噤聲神隱好一段時間，期間更飽受網友非議，一直到2018年10月初，他才終於出聲，並隔空力挺未婚妻范冰冰：「甭管多難，咱們一起渡過去。」

不僅如此，李晨日前迎來40歲生日時，范冰冰也傳出在未公開的朋友圈中，曬出男友的童年照祝福寫道，「人間值得，生日快樂。」當時他疑似也回應，「人間值得」，互動依舊甜蜜。此外，他不久前卸任女友旗下公司的法定代表人，改由范媽媽入股，雖然斷開經濟聯繫，還一度傳出雙方分手，不過先前范丞丞從奧克蘭返國時，他親自跟著范媽一起到場接機，貼心舉動再度破除分手傳聞，被不少網友視為是「關係穩定了」的象徵。

▲范冰冰發文為李晨慶生。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲范冰冰傳出在未公開的朋友圈發文為李晨慶生。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

夏如芝首度cos女僕太犯規！　床上嘟嘴畫面掀暴動

徐若瑄親姊22歲嫩照曝光！　酷臉幫撐傘「2超潮配件」成亮點

凱蒂佩芮訂婚戒「天價曝光」！　造型激似奧蘭多「送前妻求婚戒」

AKB48「神7」篠田麻里子結婚了！　「認識4個月」閃嫁小3歲圈外男友

Sandy驚覺遭人敵視！深夜IG吐心聲：很好笑　「高EQ反擊」被讚爆

野生「金鐘視帝」現北捷零變裝！　滿座車廂竟沒人認出他

聞Ashly後悔答應求婚…尼克：我會改　道歉隔1天履行承諾了！

《大學生》李艾懷孕了！　自拍曝「凸肚照」陸網狂喜

Selina隔19年穿北一女制服！　瘦一圈變V臉「神逆齡」根本女高生

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

范冰冰, 李晨

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／慢慢說「空中摔落」巨響！　急送醫：肋骨斷2根
  2. 工作人員也沒發現！姜丹尼爾默默走到角落　「打開皮夾」舉動暖哭粉
  3. 泰國版《Produce 101》MV曝光！　網一聽跪了「是去廟裡的感覺」
  4. 范冰冰分手了？　李晨外出購物「2大細節」洩真相！
  5. 冠軍港姐瘋傳患腦瘤！　神隱7年首現身…親吐「抗病心聲」
  6. 人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥
  7. 《跑男7》首集有「台灣歌壇天王」　2嘉賓名單曝光！
  8. ITZY爆紅9天拿一位⋯粉絲擔心她　Somi「出道時間曝光」：我想要完美
  9. 跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡
  10. 周興哲花百萬「新身份曝光」　拉近一看⋯旁是混血辣模！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366