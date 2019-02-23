范冰冰分手了？　李晨外出購物「2大細節」洩真相！

記者劉宜庭／綜合報導

范冰冰自「陰陽合同」風暴後，演藝事業陷入停滯，螢光幕前神隱近1年，和男友李晨的感情進展，也備受外界關注，陸網上甚至數度瘋傳2人分手，但官方並未證實該項消息。近來，李晨被目擊外出購物，期間出現「2大細節」，引發外界推測他與范冰冰之間的感情現況，意外掀起一陣熱議。

▲范冰冰、李晨感情狀況備受外界關注。（圖／翻攝自微博）

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據陸媒報導，李晨日前外出被拍到，現身街頭逛街，當時他身穿咖啡色大衣，儘管低調戴著墨鏡，仍藏不住高挑身材和明星氣勢。然而，他結束購物後，身旁隨行工作人員手上幫忙拎著的女包，立刻勾起目擊者的注意，該款粉色系包包上頭印有卡通花紋，引發外界聯想「一看就是范冰冰的包」。

除此之外，李晨不久後，便開車回到范冰冰住處的地下車庫，雖然下車時沒拿出粉色包就匆匆上樓，但從這2大細節看來，外界推測雙方應仍維持情侶關係，也間接打破早前瘋傳的分手傳聞。

▲李晨購物被拍。（圖／翻攝《新浪娛樂》）



李晨2015年認愛范冰冰，並於2017年女友9月生日會上求婚成功，傳出原預計在2018下半年舉行婚禮，不過在女方發生逃稅事件後，婚禮進度完全停擺，他也隨之轉為低調，跟著噤聲神隱好一段時間，期間更飽受網友非議，一直到2018年10月初，他才終於出聲，並隔空力挺未婚妻范冰冰：「甭管多難，咱們一起渡過去。」

不僅如此，李晨日前迎來40歲生日時，范冰冰也傳出在未公開的朋友圈中，曬出男友的童年照祝福寫道，「人間值得，生日快樂。」當時他疑似也回應，「人間值得」，互動依舊甜蜜。此外，他不久前卸任女友旗下公司的法定代表人，改由范媽媽入股，雖然斷開經濟聯繫，還一度傳出雙方分手，不過先前范丞丞從奧克蘭返國時，他親自跟著范媽一起到場接機，貼心舉動再度破除分手傳聞，被不少網友視為是「關係穩定了」的象徵。

▲范冰冰傳出在未公開的朋友圈發文為李晨慶生。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）