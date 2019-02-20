徐若瑄親姊22歲嫩照曝光！　酷臉幫撐傘「2超潮配件」成亮點

記者劉宜庭／綜合報導

徐若瑄（Vivian）結婚後生下兒子小V寶（Dalton），常在社群網站分享育兒、生活點滴，近來她翻出一張陳年舊照，照片中的自己僅有21歲，被讚與如今43歲的外貌幾乎沒差別，凍齡功力相當驚人，不止如此，當時身旁年僅22歲親姊的超潮打扮，也成為畫面中另一大亮點，意外引發討論。

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▲徐若瑄和姊姊感情相當好。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

徐若瑄20日透過Instagram發文，曬出一張22年前所拍攝的舊照，畫面中，她穿著白色洋裝，露出一雙細長美腿，對著鏡頭靦腆微笑。她透露，當時自己正在拍攝電影，親姊在一旁幫忙撐傘相伴。

引人注意的是，姊姊當時的穿搭，讓徐若瑄忍不住大讚帥又美。照片中，徐姊幫忙撐著紅傘，穿著無袖背心搭配寬鬆牛仔褲，身上搭配的老爺鞋、霹靂包，不但讓徐若瑄大讚「好時尚啊！」也讓許多粉絲留言驚呼，「姐姐好潮喔哈哈」、「姐姐好帥，妹妹好可愛」、「姐姐好有型」、「姐姐太時髦了」，意外成為眾人目光焦點之一。

▲徐若瑄翻出22年前舊照，當時自己（左）和姊姊分別為21、22歲。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）



事實上，徐若瑄與家人間感情深厚，人生觀深受樂觀善良、正面積極的媽媽影響，親姊徐若瑜（徐佩瑜）更是一路陪伴著她，過去受訪時也曾透露，出道以來從不覺得自己單打獨鬥、寂寞辛苦，「尤其是姊姊陪伴身旁，給我的細心照顧跟從不缺席的支持，讓我能無畏地挺過來！」